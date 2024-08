Comencen les negociacions a Doha per a una treva a Gaza entre un gran hermetisme

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les converses a Doha per aconseguir un alto el foc a la Franja de Gaza i l’alliberament d’ostatges israelians van arrancar ahir, segons va anunciar la Casa Blanca, que veu un “començament prometedor” encara que no s’espera tancar un acord immediatament. “Acaben de començar”, va dir en declaracions a la premsa John Kirby, portaveu del Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, òrgan encarregat de política exterior.

El portaveu va considerar que hi ha hagut un “començament prometedor”, però va explicar que a causa de la “complexitat” de les converses no s’espera que hi hagi un acord imminent. De fet, Kirby va indicar que es preveu que les negociacions continuïn avui divendres.Segons va confirmar Kirby, en les negociacions estan participant el director de la CIA, William Burns, i Brett McGurk, el principal assessor de l’Orient Mitjà per al president dels EUA, Joe Biden, que han jugat un paper clau en les converses entre Israel i el grup islamista Hamas, en les quals Egipte i Qatar actuen com a mediadors.Hamas, l’oficina política del qual es troba a Doha, va indicar que no enviaria a aquest diàleg una comissió negociadora i insisteix a reivindicar l’aplicació del que ja va ser acordat anteriorment “en lloc de prosseguir amb noves rondes”.Tanmateix, Kirby va afirmar que Hamas es mantindrà en contacte amb Egipte i Qatar, per la qual cosa participarà de manera indirecta en les negociacions.Del costat israelià estava previst que hi participés un equip encapçalat pel cap del servei intel·ligència exterior israelià –Mossad–, David Barnea; el seu homòleg en el servei interior –Shin Bet–, Ronen Bar; i el general major Nitzan Alon, que supervisa les converses en nom de l’Exèrcit, segons va informar el canal 12 de notícies israelià.Les parts buscaran a Doha avançar cap a un acord d’alto el foc que permeti un intercanvi d’ostatges israelians per presoners palestins sobre la proposta presentada pels Estats Units a finals de maig, en un procés que s’estendrà “durant diversos dies”, tal com va augurar ahir a Beirut el mediador nord-americà per al conflicte entre el Líban i Israel, Amos Hochstein.

Les parts busquen un alto el foc en el qual es permeti un intercanvi d’ostatges entre les dos parts

Les negociacions a Doha s’estan celebrant enmig d’un fort hermetisme i estan sent vistes com una de les últimes esperances per evitar una expansió de la guerra al Pròxim Orient.

Els palestins morts arriben als 40.000 en deu mesos de guerra

Els morts palestins en poc més de deu mesos d’ofensiva militar d’Israel a la Franja de Gaza van superar ahir els 40.000, equivalent al 2 per cent de la població d’aquest territori, segons les autoritats de Hamas.Els morts gazians es van situar ahir en els 40.005, inclosos més de 16.400 menors, després de sumar-ne 40 més per atacs israelians en les últimes 24 hores, segons dades del ministeri de Sanitat de l’enclavament, controlat pels islamistes. Els ferits en 314 dies de guerra ascendeixen a 92.401.Per la seua part, l’Exèrcit israelià va assegurar que des de l’inici de la guerra a la Franja de Gaza ha matat uns 17.000 combatents de les milícies palestines.Per la seua part, el president palestí, Mahmud Abbas, va anunciar que es desplaçarà a la Franja de Gaza des de Cisjordània, amb altres líders palestins, per posar fi als bombardejos d’Israel sobre la Franja.