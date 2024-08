Rússia declara l'estat d'emergència i Ucraïna avança

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern rus va declarar ahir un estat d’emergència a nivell federal a la regió de Bélgorod, reforçant d’aquesta manera l’abast de l’ordre decretada dimecres pel governador, Viatxeslav Gladkov, davant de l’augment dels atacs d’Ucraïna. La decisió coincideix amb l’avanç de la incursió ucraïnesa a la regió russa de Kursk, que al seu torn està obligant el Kremlin a evacuar cada vegada més localitats davant de la propagació dels combats a la zona.

Gladkov va adoptar en un inici mesures d’emergència d’abast regional, però va avançar des d’un primer moment que demanaria ajuda a Moscou, a qui correspondria ara per exemple finançar els ajuts a persones damnificades per l’emergència, segons l’agència de notícies Interfax.Per la seua part, el ministre rus de Defensa, Andrei Belousov, va avançar que l’Estat Major de les Forces Armades ha desenvolupat un pla per garantir la seguretat de la població i la infraestructura dels territoris fronterers de Kursk, Briansk i Bélgorod. “Estem parlant d’augmentar l’eficiència del sistema de comandament i control en interacció amb altres forces de l’ordre i l’administració”, va detallar.D’altra banda, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va assegurar que les forces ucraïneses han aconseguit “nous avanços” a la regió de Kursk i va estimar en més de 80 les localitats preses des de l’inici de la incursió, que s’hauria traduït també en la captura de desenes de militars.Kíiv insisteix a reclamar als seus aliats que li permetin finalment utilitzar míssils occidentals de llarg abast per atacar objectius militars a més profunditat en territori rus per disminuir la capacitat de Moscou de proveir les seues forces i portar a terme atacs aeris des de l’altre costat de la frontera.En un altre ordre de coses, el diari nord-americà Wall Street Journal va publicar un reportatge en el qual afirma que Zelenski va aprovar inicialment el pla sobre el sabotatge del gasoducte Nord Stream, però després va intentar cancel·lar-lo sense èxit.