Colons israelians ataquen un poble cisjordà i maten un palestí

El ministeri de Salut de l’Autoritat Palestina va denunciar la mort dijous a la nit d’un jove de 23 anys durant un atac per part d’un grup de colons jueus, que van incendiar cases i vehicles al llogaret de Jit, a l’est de la ciutat cisjordana de Qalqilya.

El jove, identificat com a Rashid Mahmud Abdelqader Sada, i un altre palestí van rebre impactes de bala al pit. Ambdós van ser traslladats a un hospital de Nablús, on els metges van certificar la mort d’aquest primer.Els mitjans hebreus van xifrar en uns cinquanta colons israelians “emmascarats” que van irrompre a la zona, mentre que algunes fonts palestines els van elevar a cent. Fins al moment, només una persona ha estat detinguda per aquests disturbis, segons el diari The Times of Israel.La violència contra els palestins i les seues propietats s’ha convertit en habitual a Cisjordània, en un territori on viuen més de 700.000 colons, inclosa Jerusalem est, i des de començament d’any el Govern israelià, on l’extrema dreta colona té ampli poder, ha autoritzat nombrosos plans d’expansió d’assentaments, legalització de llocs d’avançada i confiscacions de terres.El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va escriure a X que “els responsables de qualsevol acte criminal seran detinguts i processats”. Països com el Regne Unit, França i els Estats Units van condemnar l’atac. Així, l’ambaixador nord-americà a Israel, Jack Lew, va titllar l’atac d’obra de “criminals”, del qual es va mostrar “consternat”.

Els mediadors mantenen les reunions al Caire

Qatar, Egipte i els EUA, potències mediadores entre Israel i Hamas per assolir un acord d’alto el foc a Gaza, van donar per concloses ahir unes converses “serioses i constructives” mantingudes durant els últims dos dies a Doha (Qatar) i van anunciar que continuaran abans de finals de la setmana vinent a la capital egípcia, el Caire.Aquest últim dia de converses es va veure caracteritzat per la presentació d’una nova “proposta pont”, que seria “consistent amb els principis establerts” pel president dels EUA, Joe Biden, en el seu pla presentat a finals de maig, i amb la resolució 2735 del Consell de Seguretat.En termes generals i sense abundar en detalls, les negociacions també van intentar tancar “les distàncies existents” entre les dos parts de cara a una “ràpida aplicació de l’acord”, segons el comunicat conjunt, publicat per l’agència oficial de notícies qatariana QNA. Per la seua part, l’organització islamista Hamas va mostrar el seu descontentament amb el tractat en les negociacions de Doha, assegurant que el que n’ha pogut conèixer “no inclou un compromís amb el que es va pactar el 2 de juliol”, amb referència a la proposta original plantejada pels EUA, la implementació de la exigeixen.