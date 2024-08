Menorca, destrossada per la dana, demana declarar la zona catastròfica

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

Veïns, equips d’emergències i operaris de carreteres de les Balears treballen a màxim ritme per recuperar la normalitat i netejar les destrosses causades pel pas de la dana, mentre les autoritats avaluen els danys per demanar la declaració de zona catastròfica a Menorca. El Consell menorquí està elaborant un inventari de danys i estudia habilitar una línia d’ajuts amb fons propis per donar suport als municipis afectats.

D’aquesta manera, Menorca ha estat una de les illes més damnificades pel pas de la dana dimecres i dijous. A la localitat d’Es Mercadal, el temporal va descarregar més de 200 litres per metre quadrat i va deixar greus inundacions. A Formentera, es van registrar ratxes de vent que van superar els 100 quilòmetres per hora.La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va visitar algunes de les localitats i va afirmar que és possible que es declari la zona catastròfica. Va detallar que la prioritat ara és recuperar les infraestructures i habitatges malmesos i va celebrar que no hi ha danys personals. Els Bombers i equips de rescat van treballar ahir per retirar l’aigua dels carrers i soterranis inundats per la pluja, així com diverses carreteres de les illes que van quedar negades. El Servei d’Emergències balear va actuar en 416 incidències relacionades amb les pluges entre dimecres i dijous.Malgrat la remissió de la tempesta, els aeroports van tornar a patir retards generalitzats pel mal temps, encara que les limitacions no van ser tan severes com les adoptades durant els dies previs. L’associació professional de controladors aeris va denunciar pressions de Ryanair per permetre que els seus vols aterressin a Palma, malgrat la situació generada per la dana. “Són uns pirates inconscients”, van censurar a les seues xarxes socials.

Els vols d’Alguaire operen sense problema en aeroports balears

Els vols que cada divendres surten de l’aeroport d’Alguaire amb rumb a les Balears van poder operar ahir amb normalitat, malgrat els problemes registrats als aeròdroms de les illes. En concret, ahir van sortir avions des de Lleida amb destinació a Palma de Mallorca, Menorca i Eivissa. Tanmateix, als aeroports de les illes eren molts els viatgers que encara estaven afectats pels retards i cancel·lacions de les dos jornades anteriors. A més a més, un bon nombre de turistes van passar la nit de dijous allà, dormint fins i tot a terra, a l’espera de poder volar en algun moment.