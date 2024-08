Barcelona ret homenatge a les víctimes del 17A en un acte protagonitzat per les famílies

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Barcelona va rendir ahir de nou homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes del 17 d’agost del 2017, que van causar 16 morts i més de 300 ferits de diferent consideració, amb un acte breu, sobri i silenciós que va cedir tot el protagonisme a les víctimes i als seus familiars. L’acte institucional i sense discursos, organitzat per l’ajuntament de Barcelona, va arrancar a les 10 del matí a la plaça de l’Os de la Rambla, al costat del mosaic de Joan Miró i la inscripció del memorial situada en el punt en el qual es va aturar la furgoneta conduïda pel terrorista Younes Abouyaaqoub que va atropellar les persones que va trobar al seu pas. La presentadora de l’acte va llegir unes paraules de l’escriptor libanès Amin Maalouf en les quals defensava el diàleg entre persones i va citar una conversa amb el seu amic el músic Jordi Savall que diu que l’“enemic més gran de l’ésser humà és la ignorància”.

Després d’un minut de silenci i mentre el violoncel·lista Marçal Ayats interpretava en directe el Cant dels Ocells, els familiars van ser els primers a atansar-se per dipositar clavells blancs a les tres jardineres que hi ha davant de la inscripció en record de les víctimes. Entre ells i visiblement emocionada estava la mare del nen d’origen australià que tenia 7 anys en el moment de l’atemptat, que portava un retrat emmarcat amb la foto del seu fill i que, a més de les flors, va dipositar-hi un ninot d’Iron-Man.Després va ser el torn de les autoritats. L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del Parlament, Josep Rull; la consellera d’Interior, Núria Parlon; el conseller de Justícia, Ramon Espadaler; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; i el tinent d’alcalde de Seguretat de l’ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, també van deixar clavells blancs en homenatge a les víctimes. En l’ofrena floral van participar representants dels partits polítics i dels cossos de seguretat que van treballar durant l’atemptat.

El jove de 22 anys i veí de Ripoll Younes Abouyaaqoub va causar el terror a Barcelona quan cap a les 17.00 hores del 17 d’agost del 2017 va envestir amb una furgoneta desenes de persones que passejaven per les Rambles, causant 13 morts i més d’un centenar de ferits. Més tard va matar a punyalades un jove per robar-li el cotxe i escapar. Posteriorment, cap a les tres de la matinada, cinc terroristes van atropellar amb un turisme diverses persones a Cambrils, causant un mort i mitja desena de ferits, fins que van ser abatuts pels Mossos. Després de quatre dies de fuga, els Mossos van localitzar Abuyaaqoub amagat en una vinya de Subirats i el van abatre quan cridava “Al·là és gran”. Els terroristes havien hagut d’improvisar després de l’explosió, la nit abans, d’una casa d’Alcanar on preparaven explosius, en la qual va morir l’imam Abdelbaki es-Satty, a qui es va vincular més tard amb el CNI.Ahir, moltes de les víctimes i els seus familiars van recordar, amb cartells, que més d’un centenar dels afectats no han cobrat cap indemnització per part de l’Estat.

Denúncia davant del TEDH per “aclarir els interrogants”

La família del nen mort a la Rambla el 17A vol interposar una demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per “aclarir els interrogants” que encara es desconeixen sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils. El pare del nen, Javier Martínez, vinculat a Llimiana, va explicar que tenen temps fins al 6 de setembre per interposar la demanda i va fer una crida a rebre donacions per poder assumir els costos judicials. Precisament, l’exigència de conèixer tots els detalls dels atemptats i del paper de l’imam de Ripoll com a confident del CNI van impulsar ahir una protesta silenciosa durant l’acte oficial amb cartells i una altra d’organitzada per la plataforma 17A davant de l’Audiència Provincial de Barcelona.

“Catalunya serà sempre un lloc de pau”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, que no va assistir a l’homenatge al començar les seues vacances (és el primer president de la Generalitat que no assisteix a aquest acte des de l’agost del 2018), va recordar a les víctimes dels atacs terroristes i va destacar, en un tuit, que “Catalunya sempre serà un lloc de pau”.

Puigdemont reclama “saber la veritat”

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va reivindicar el treball que van fer els Mossos d’Esquadra davant dels atemptats terroristes del 17 d’agost del 2017 i va defensar el “dret a saber la veritat” sobre el succeït fa set anys. “Gestionem una de les pitjors crisis a què es pot enfrontar una societat. El dret a saber la veritat ha de formar part de la reparació a les víctimes i els seus familiars. En un crim d’aquesta magnitud no hi pot haver secrets d’Estat”, va assegurar.

“Estem abocats a l’oblit i la marginalitat”

L’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT) va demanar “respecte” i va denunciar que estan abocats a l’“oblit i la marginalitat”. Així ho va expressar el president de l’associació, José Vargas, en un acte de record de les víctimes del 17A al marge de l’acte institucional. Entre els assistents hi havia Juan Benito, president de la Fundació Víctimes del Terrorisme i pare d’una de les víctimes de l’11M a Madrid. Benito va manifestar que treballarà per mantenir “digna” la memòria de les víctimes.

Un centenar de víctimes, sense indemnització

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, va advertir ahir que, segons el seu parer, hi continua havent risc d’atacs terroristes a Catalunya després de set anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils, i va exigir al Govern “expulsar l’islamisme”.