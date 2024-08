Els Mossos volen augmentar els efectius i despolititzar-se

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els sindicats de Mossos d’Esquadra demanen a la nova consellera d’Interior, l’exalcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Núria Parlon, que continuï amb l’augment progressiu d’efectius iniciat pel Govern d’ERC, que despolititzi el cos i que reconegui el treball i disponibilitat de les unitats d’ordre públic, segons expliquen fonts sindicals.

En un altre ordre de coses, el portaveu del sindicat majoritari SAP-Fepol dels Mossos d’Esquadra, Toni Castejón, espera que el nou Executiu “sigui realista, no com l’anterior conselleria”, i que Parlon estableixi una negociació directa amb els sindicats per solucionar, en les seues paraules, temes pendents que porten massa temps aturats. Des de SAP-Fepol recorden que el 2008 es va firmar un acord pel qual Interior es comprometia a equiparar el salari dels Mossos amb el de Bombers que “s’ha de revisar” i demanen que es reconegui el treball i la disponibilitat de les unitats d’ordre públic, la Brigada Mòvil (Brimo) i l’Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) amb una millora salarial. Per la seua part, el portaveu d’USPAC, Albert Palacio, el segon sindicat que aglutina prop de 4.000 afiliats, assegura que “el primer és convocar el Consell de la Policia” i, a partir d’allà, tractar les necessitats de les diferents unitats, entre les quals hi ha la d’investigació que, va dir, està “ferida de mort”.