Ucraïna busca fixar posicions a Kursk i esfondrar el mite del poder militar rus

El tretzè dia de la campanya ucraïnesa a Kursk, les forces de Kíiv van buscar ahir fixar posicions en aquesta regió fronterera russa i tirar per terra el mite del poder militar de Moscou, l’Exèrcit del qual vol acabar amb grups mòbils de l’enemic. Després de destruir divendres passat un pont sobre el Seim clau per al proveïment de les tropes russes, Ucraïna va atacar un segon encreuament sobre el mateix riu, un fet confirmat pels principals bloguers militars russos però no pel ministeri de Defensa de Rússia.

“Una vegada més dono les gràcies als pilots per la seua professionalitat i el resultat”, va dir el responsable de la Força Aèria d’Ucraïna, Mikola Olestxuk, a l’informar d’aquest èxit ucraïnès que priva “l’enemic de capacitats logístiques, cosa que afecta de manera significativa el curs de les hostilitats”.L’Exèrcit ucraïnès busca reeditar el que va succeir a Kherson, quan els atacs contra el pont d’Antonov sobre el Dniéper van obligar els russos a abandonar la ciutat, l’única capital regional que havien pres després del començament de la guerra.D’altra banda, les forces russes continuen a la caça de grups mòbils ucraïnesos infiltrats a la zona i tracten d’aniquilar el major nombre d’efectius i màquines de combat enemigues.