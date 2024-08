Els EUA adverteixen que es tanquen les opcions per aconseguir la pau a Gaza

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken, va desplegar ahir tot el seu poder diplomàtic a Israel per assolir un pacte d’alto el foc amb el grup islamista Hamas després de més de 10 mesos de guerra.

En la seua novena visita a Israel des que va esclatar la guerra el 7 d’octubre, Blinken va dir que ara “és un moment decisiu, probablement la millor i potser l’última oportunitat” per aconseguir una treva que permeti alliberar als ostatges israelians que Hamas encara té segrestats a Gaza i fer arribar més ajuda humanitària a l’enclavament palestí.Hores després, va afirmar que el Govern israelià havia donat la seua aprovació a l’última proposta revisada presentada pels Estats Units per a un acord d’alto el foc i l’alliberament d’ostatges, per la qual cosa va instar el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a fer el mateix i tancar el pacte. “Sense un alto el foc total, no acceptarem cap acord”, va ser la primera resposta que va traslladar als mitjans àrabs Taher Al-Nono l’assessor de premsa del cap del buró Polític de Hamas.El grup palestí insisteix que les anteriors propostes que van rebre per negociar recollien les seues dos principals demandes: un alto el foc integral i la completa retirada de l’Exèrcit de l’enclavament.