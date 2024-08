El Partit Demòcrata comença la seua gran convenció per 'coronar' Kamala Harris

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Convenció Nacional Demòcrata arrancava ahir amb un doble desafiament: oferir un enlluernador espectacle televisiu aprofitant l’entusiasme generat per la candidatura de Kamala Harris i, alhora, definir la narrativa al voltant de l’actual vicepresidenta, les propostes de la qual encara són un misteri per a part de l’electorat.

El president nord-americà, Joe Biden, orador principal a la primera jornada, servirà per simbolitzar el pas del testimoni en el lideratge del partit de govern a la seua vicepresidenta, que acceptarà la nominació dijous, segons van informar els organitzadors.L’esdeveniment tindrà com a escenari la ciutat de Chicago, elegida per ser un bastió demòcrata dins de l’anomenat mur blau, un grup d’estats del mitjà oest (Illinois, Wisconsin, Michigan i Minnesota) que han estat claus per a la victòria dels candidats presidencials demòcrates en les últimes tres dècades.Més de cinquanta anys després que les imatges de la brutal repressió policial als manifestants en contra de la guerra del Vietnam als voltants de la Convenció Nacional Demócrata fessin la volta al món, Chicago és de nou la seu del gran esdeveniment electoral del partit.

Chicago es blinda davant les protestes propalestines previstes a la Convenció Demòcrata

L’oposició a la guerra a la Franja de Gaza, que s’espera que atregui milers de manifestants a la ciutat, dibuixa certs paral·lelismes entre el moment actual i l’estiu de l’any 1968.Concretament hi haurà tres dies de protestes que, amb les del primer dia de la Convenció, s’afegiran la de dimecres, quan el governador de Minnesota, Tim Walz, accepti formalment la nominació, i finalment dijous, clímax de l’esdeveniment, arribarà el moment en què Harris serà designada oficialment com a candidata del partit. Ahir, Walz va mostrar el seu suport als delegats del Caucus Hispà en la Convenció Nacional Demòcrata, amb un breu discurs en el qual va recordar que “un líder fort no és el que et clava una pallissa, sinó el que t’ajuda a aixecar-te”. També ahir, la campanya de Kamala Harris va llançar un canal de difusió a través de l’aplicació WhatsApp amb l’objectiu d’arribar als votants llatins.Com a curiositat, la torre Trump de la ciutat de Chicago, la construcció de la qual va ser promoguda i de què és propietari Donald Trump, va ser utilitzada diumenge pel Partit Demòcrata per projectar-hi missatges crítics contra els republicans.

Ahir a la nit Trump va compartir diverses imatges generades per IA suggerint que la cantant nord-americana Taylor Swift i les seues fans, conegudes com swifties, recolzen la seua candidatura a la Casa Blanca.

La Fiscalia, oberta al possible retard de la sentència penal de Trump

La Fiscalia de Manhattan, que va impulsar el cas penal contra l’expresident i candidat republicà Donald Trump pels pagaments irregulars a una actriu porno per protegir la seua carrera presidencial el 2016, es va mostrar ahir oberta a un possible retard de la sentència sol·licitat per la defensa. Es retardaria a després de les eleccions de novembre. D’altra banda, les accions de Trump Media & Technology Group, la matriu de Truth Social, la plataforma impulsada per Trump, van arribar ahir a baixar fins a un 3,46%, cotitzant així en 22,26 dòlars, el preu més baix des que va començar a negociar-se a Wall Street al març.