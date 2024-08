L'assassí del nen de Toledo afirma que el seu “altre jo” va cometre el crim

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El jove de 20 anys arrestat dilluns per matar un nen d’onze a ganivetades a la localitat toledana de Mocejón diumenge ha assegurat a la Guàrdia Civil que no es va poder controlar a si mateix i que el “seu altre jo” va ser el que va cometre el crim. Així ho indiquen fonts pròximes a la investigació, que assenyalen que, durant la seua primera declaració després de la detenció, el jove delirava al parlar i no mantenia un discurs coherent. Això podria indicar que pateix algun trastorn mental i, de fet, segons el diari ABC, el seu pare hauria afirmat que pateix un 70% de discapacitat psíquica. Els investigadors estan pendents de documentació que acrediti aquest suposat trastorn i que el jove sigui sotmès als exàmens psiquiàtrics.

De moment, es desconeix quin és el mòbil del crim, i no consta que el detingut, de nacionalitat espanyola, tingui cap tipus de relació amb bandes juvenils.Mentrestant, la Guàrdia Civil continua buscant l’arma del crim amb què el jove va acabar amb la vida de la víctima, que en el moment dels fets jugava a futbol amb els seus amics al poliesportiu d’aquest municipi toledà. La delegada del Govern central a Castella-la Manxa, Milagros Tolón, va afirmar que “l’arma del crim encara no ha aparegut” i va detallar que la Guàrdia Civil la busca amb unitats especials arribades de Madrid, malgrat que no va revelar si es treballa en un lloc diferent a la séquia en la qual els investigadors van centrar la recerca dilluns. Fins que no culmini l’autòpsia no es coneixerà la forma exacta de l’arma blanca amb què el jove va apunyalar la seua víctima. En aquest context, la Guàrdia Civil ha apel·lat a la col·laboració ciutadana per trobar l’arma del crim.Pel que sembla, l’assassí confés hauria indicat que va tirar l’arma en un canal pròxim al camp de futbol. Després de l’arrest del jove, els agents van escorcollar dos domicilis ubicats a Mocejón, el del pare i el de l’àvia, al qual el detingut va acudir diumenge a canviar-se de roba. El jove viu a Madrid amb la seua mare. No ha transcendit si els investigadors han aconseguit localitzar les peces que portava el dia del succés i que serien claus per a la investigació.

La Fiscalia investiga acusacions racistes publicades a les xarxes

La delegada del Govern central a Castella-la Manxa, Miracles Tolón, va arremetre ahir contra “els sembradors d’odi que han aprofitat una desgràcia humana” com el cas de Mocejón “per deixar anar tot el seu odi a les xarxes socials”. La Fiscalia investiga missatges “falsos” i d’“odi” contra menors migrants en xarxes socials després del crim, i va advertir que busquen “despertar sentiments d’odi”. El portaveu de la família de la víctima, Assel Sánchez, ha denunciat amenaces de mort després de demanar “respecte i que no es criminalitzés ningú per la seua raça”, i va dir que l’han acusat de tenir les “mans tacades de sang per tenir fotos a Àfrica”.