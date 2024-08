Les famílies dels ostatges acusen Netanyahu de torpedinar l'acord

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El principal grup que representa els familiars dels israelians segrestats a Gaza va acusar ahir el primer ministre, Benjamin Netanyahu, de torpedinar l’acord d’alto el foc amb Hamas, després que el mandatari assegurés que no cedirà en dos noves demandes que han estat rebutjades pels islamistes.

Netanyahu, durant una reunió amb dos grups minoritaris de familiars d’ostatges que s’oposen a qualsevol cessió a Hamas per salvar els seus éssers estimats, va dir que l’Exèrcit no es retirarà del corredor Filadèlfia (la frontera de Gaza amb Egipte) ni del corredor Netzarim (que divideix en dos l’enclavament). El mandatari hauria arribat fins i tot a assegurar a aquests familiars que, en cas d’aconseguir-se un acord d’alto el foc, els combats es reprendrien poc més d’un mes després, com a molt tard.D’altra banda, Israel va anunciar el rescat dels cossos de sis ostatges israelians en mans de Hamas, en una operació als túnels de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza.Mentrestant, la Guàrdia Revolucionària de l’Iran va reiterar la seua “determinació” pel que fa a la “resposta” contra Israel per l’assassinat a Teheran del líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh, però va matisar que el temps d’espera pot ser “llarg”.