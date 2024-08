El president del banc Morgan Stanley, entre les víctimes del naufragi de Sicília

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els equips de rescat italians continuen buscant les sis persones desaparegudes en el naufragi dilluns d’un veler de luxe a Sicília, entre les quals es troben el president del banc Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, i l’empresari tecnològic Mike Lynch, conegut com el Bill Gates britànic. Els bussejadors italians van aconseguir ahir obrir una via d’accés a l’embarcació, que es troba a uns 50 metres de profunditat, i on es creu que van quedar atrapats els desapareguts.

La Guàrdia Costanera italiana va detallar que els bussejadors “estan valorant si és factible entrar de forma segura” a l’embarcació, ja que la profunditat en la qual es troben les restes i la posició en què van quedar després del naufragi compliquen la recerca. El luxós veler de 56 metres d’eslora, que tenia el pal d’alumini més alt del món, de 75 metres, es va enfonsar quan es trobava fondejat davant de Porticello. El vaixell pertanyia a Lynch, que hauria convidat a passar unes vacances a Sicília alguns amics després de la seua victòria judicial en un cas de frau en la venda de les seues empreses al gegant informàtic HP. En el moment de la tragèdia, el veler portava 22 persones a bord, 10 tripulants i 12 passatgers, de les que se n’han pogut rescatar 15.