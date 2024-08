Els Mossos van confondre el model de cotxe de Puigdemont i no van poder accedir al Parlament, segons l’informe

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra es van confondre en el model del vehicle en el qual l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fugir del Passeig de Lluís Companys de Barcelona el 8 d’agost i asseguren que, fins aquell dia, no van poder revisar l’interior del Parlament perquè li ho van impedir, segons l’informe remès al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, al qual ha tingut accés Europa Press. L’informe indica que un dels 8 agents adscrits a la Comissaria General d’Informació "va ser l’únic efectiu que va observar visualment el succeït", si bé es van desplegar uns 600 efectius de Mossos d’Esquadra, dels quals 40 pertanyien a la Comissaria General d’Informació.

Les tanques

L’informe recull que els efectius de la Comissaria General d’Informació desplegats a la zona van observar que s’havien instal·lat unes tanques de seguretat de 180 centímetres d’altura que formaven un perímetre a la zona posterior, laterals i per davant de l’escenari, just davant del monument, i que aquesta disposició de les tanques aïllava per complet la zona de l’escenari i la zona posterior (backstage). A més, aquestes tanques es van cobrir completament amb unes lones de color negre que impedien de tenir visió de l’interior de la zona i els agents van comprovar que estaven unides i assegurades mitjançant un sistema de brides de plàstic i que hi havia una única sortida habilitada com a accés/sortida situada just a la zona posterior (la zona més allunyada de l’escenari).

A l’interior d’aquestes tanques s’havien instal·lat dos carpes de color granat que disposaven de lones laterals, que també impedien de veure l’interior, i hi havia tràfec d’un gran nombre de ciutadans accedint a l’interior de la zona delimitada per les tanques de seguretat i que recollien un barret de palla. A aquest lloc va accedir l’expresident a les 8.56 i, després de pronunciar un breu discurs, va baixar per unes escales i va entrar en un dels envelats situats a l’interior de la tanca.

Mentre es trobava dins de l’envelat, just davant es van col·locar una cinquantena de persones distribuint-se en files de 3 columnes amb els braços entrellaçats, totes elles amb gorra de palla, mentre que dins de la tanca altres persones es col·locaven un altre tipus de barret, concretament una gorra, segons la narració del mosso recollida a l’informe. A les 9.05 l’agent va observar que un grup reduït de persones va tallar les brides que unia les tanques "a l’altura del carril de sortida de l’aparcament subterrani Saba" de Lluís Companys i que del pàrquing va sortir un cotxe de color blanc.

Gorres de bèisbol

L’agent va observar, "de forma clara i sense cap dubte, com el senyor Jordi Turull amb una gorra fosca de beisbol al cap sortia de l’interior de la tanca a través del pas habilitat per les persones anteriors" i també va observar com Puigdemont es col·locava una gorra igual a la del senyor Turull i sortia de l’interior de la tanca, introduint-se al seient posterior esquerre del vehicle. L’informe argumenta que l’agent "no va aconseguir accedir al canal, ja que en aquell moment s’estaven retransmetent diferents comunicacions per part d’altres efectius policials," pel que va decidir trucar per telèfon al seu superior.

Per aquesta raó, la resta d’efectius policials presents al lloc "van ser desconeixedors del que estava succeint" i van centrar la seua atenció en la comitiva de polítics i autoritats que avançava cap al Parlament.

L’error en el model

L’agent es va posar a córrer darrera del vehicle, que va perdre en un canvi de semàfor, però va traslladar al seu superior que era un Peugeot, en comptes d’un Honda, i va aportar dos matrícules en no poder apreciar un dels números de la placa amb claredat, una confusió que a l’informe, firmat pel comissari en cap de Mossos, Eduard Sallent, s’atribueix a "la tensió del moment i pel fet que l’agent es trobava corrent darrera del vehicle". L’informe recull que la fugida de Puigdemont va estar facilitada per diverses accions organitzades i executades amb perfecta sincronització a fi de distreure l’atenció policial i que van consistir a simular un desplaçament de l’expresident cap al parc de la Ciutadella, la qual cosa va motivar "una situació de confusió, incertesa i alt trànsit en les comunicacions" que van propiciar la seua fuga sense que els efectius policials tinguessin coneixement.

El dron va canviar de posició

El cotxe va ser captat estacionat al final de la rampa del pàrquing Saba a les 09.09 per un dels 3 drons que estaven a disposició d’aquest dispositiu, però en aquell moment canvia d’ubicació i es dirigeix a oferir imatges dels polítics i autoritats i quan a les 9.10 torna a enfocar la tanca el vehicle blanc ja no es localitza allà. L’informe precisa que hi havia uns altres dos drons, un que es trobava a la zona del Parlament i un altre "a disposició del responsable del dispositiu", sense especificar si es va arribar a utilitzar, i que també estava disponible un helicòpter.

"L’objectiu vinculat al previsible retorn de Puigdemont no es va assolir, ja que no es va disposar de l’oportunitat policial d’accedir a la seua detenció", reconeixen els Mossos, que afegeixen que en cap moment no es va preveure, tenint en compte paràmetres de raonabilitat i congruència, que el retorn de l’expresident seria merament fugaç i no orientada a participar en el Ple del Parlament, com havia anunciat.

Afegeixen que el fet el dia anterior no se’ls permetés l’accés al Parlament "van reforçar les sospites sobre un possible accés del senyor Puigdemont de forma prèvia al debat d’investidura". Asseguren que el dia anterior, durant la fase prèvia del dispositiu, van intentar escorcollar l’edifici però aquestes requises no es van poder dur a terme "ja que els responsables del Parlament de Catalunya no van facilitar que es poguessin realitzar".

"Escapa a tota lògica racional"

Primer van sol·licitar una comunicació per escrit per part del comissari en cap de Mossos, després els van indicar que la comunicació s’havia de fer arribar al president del Parlament, Josep Rull, i finalment els van informar que no es podien fer les requises perquè no hi havia personal laboral adequat. Com a conclusió, exposen que "l’escenari finalment esdevingut escapa a tota lògica racional o política segons el context i la informació disponibles" i que la seua fugida no es va contemplar com una possibilitat i indiquen tots els comandaments que van participar tant en el disseny com en l’elaboració, aprovació i execució del dispositiu.