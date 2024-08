El govern espanyol ofereix 50 milions a les Canàries per atendre menors migrants

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha anunciat aquest divendres que el govern espanyol habilitarà abans que finalitzi l’any partides pressupostàries per import de 50 milions d’euros per compensar a les Canàries per les despeses d’atenció als menors migrants no acompanyats.

En declaracions als periodistes després de la reunió que han mantingut el president del govern central, Pedro Sánchez, i el president autonòmic, Fernando Clavijo, ha apuntat que es treballarà amb els ministeris per posar els diners a disposició –encara que els PGE estan prorrogats– si bé des de les Canàries alerten que aquesta quantitat és insuficient. Torres també ha avançat que s’intensificarà el treball amb el PP i la resta de grups parlamentaris per aconseguir la modificació de la llei d’estrangeria i fer obligatòria la distribució dels menors entre les comunitats autònomes ja que és l’"única solució" per descongestionar les Canàries, Ceuta i Melilla, principalment.

El ministre ha destacat que els 50 milions, en línia amb els que ja es van transferir el 2022 i el 2023, seran un "alleujament important" per a les illes i es compta amb el "compromís" del Ministeri d’Hisenda per desbloquejar aquests fons. Torres ha confessat que en la reunió no s’ha parlat explícitament de l’aprovació d’un reial decret llei per a la derivació dels menors però entén que, de qualsevol manera, el problema rau que no es compta amb els suports necessaris per convalidar-lo al Congrés –de fet ha recordat que el 2018 se’n va aprovar un que no es va aplicar perquè era voluntari–.

En aquesta línia ha dit que des que es va rebutjar l’admissió a tràmit en el Congrés el passat 23 de juliol no s’ha "trencat" el contacte amb els grups parlamentaris i espera que el PP se sumi al suport i es pugui "caminar per endavant i buscar fórmules".

El ministre ha tornat a valorar el treball realitzat pels governs central i canari per aprovar un text de reforma, una cosa "inèdita" fins la data, i ha dit que és "demostrable" que va ser el PP el partit amb el qual més informació es va intercanviar però al final "van votar no". A més, ha retret als populars que hagin presentat una Proposició no de Llei (PNL) a través dels mitjans de comunicació i sense consultar-ho amb el Govern espanyol o el Grup Socialista, subratllant que si vol ser constructiu, "els passos han de ser d’altres".

"No soc optimista ni pessimista, el temps dirà"

Torres ha demanat al PP, que cogoverna a les Canàries i és al capdavant de Ceuta i Melilla i la majoria de les comunitats autònomes, que es posi del "costat de la solució i no el problema", ja que la reforma de la llei d’estrangeria és una "solució històrica". Ha ressaltat també que en la Conferència de Presidents, que se celebrarà a Cantàbria, es pot que "es parli" d’immigració, si bé ha precisat que és un "fòrum de consens i cogovernança" que espera sigui "constructiu", tal com va passar amb l’última, celebrada a La Palma.

El ministre ha reconegut que no esperava que la proposició de llei no fos admesa a tràmit ja que d’aprovar-se –s’hauria fet en lectura única i per la via d’urgència–, al llarg del mes de setembre ja estaria en vigor, però confia que s’intensifiquin els treballs per aprovar el text. "No soc optimista ni pessimista, el temps dirà", ha agregat, mentre ha deixat clar l’"única solució" per atendre amb dignitat als menors migrants és la reforma legislativa.