Hereu assegura que compliran “al cent per cent” l'acord fiscal

El ministre d’Indústria, Jordi Hereu, va assegurar ahir que el Govern espanyol “complirà al cent per cent” l’acord amb ERC sobre el finançament singular de Catalunya. Intentava així tancar la polèmica després que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, negués dimarts que el pacte amb els republicans sigui un “concert econòmic”, la qual cosa va provocar la indignació d’Esquerra. “Nosaltres complim el que firmem, ho complirem al cent per cent”, va insistir, abans de subratllar que ho aplicaran “tal com està escrit”. “Farem possible un finançament singular amb la solidaritat interterritorial i també entre ciutadans”, va reblar, abans de subratllar que el pacte “parla de finançament singular i de bilateralitat, però també de multilateralitat”.

Davant de les paraules de Montero, Esquerra ha amenaçat de deixar de donar suport al PSOE a Madrid si incompleix el que es va pactar. Tanmateix, la presidenta dels socialistes, Cristina Narbona, va subratllar que “no hi ha d’haver cap raó d’amenaça” per part d’ERC en la mesura que el Govern central “compleixi la literalitat del pacte”. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va acusar Montero de “mentir” al negar que el finançament pactat amb Esquerra sigui un concert econòmic català. En aquest sentit, va assegurar que aquest pla suposa “un espoli” als espanyols. Diversos governs autonòmics presidits pel PP, com els de la Comunitat de Madrid, Andalusia i el País Valencià, també van recriminar a Montero les seues declaracions, i la van acusar de “prendre el pèl a la ciutadania” i mentir “sense cap pudor”.Aquesta polèmica ha avivat encara més la divisió entre Esquerra i Junts, i els juntaires acusen els de Marta Rovira d’haver “construït una majoria política a partir d’un engany”.