Israel ordena noves evacuacions a Gaza i Biden insta a una treva

L’Exèrcit israelià va emetre ahir una nova ordre d’evacuació a la ciutat gaziana de Khan Yunis, la dotzena aquest agost segons l’agència de l’ONU per als refugiats palestins (UNRWA), obligant més de 250.000 gazians a desplaçar-se, alguns de forma repetida. “Al voltant del 90% de la població de Gaza ha estat desplaçada des de l’octubre i empesa cap a una zona que és tot just una desena part de la Franja de Gaza”, va denunciar l’ONU. La zona humanitària equival a una franja de 36 quilòmetres quadrats, amb insuficiència d’aigua, electricitat i higiene, i no absent d’atacs d’artilleria.

Les forces israelianes també van assegurar que han trobat explosius en bosses amb el logotip d’UNRWA prop d’una escola a la localitat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza. Va afirmar haver trobat també armes, documents d’intel·ligència i armilles antibales.Per la seua part, el president dels EUA, Joe Biden, va ressaltar en una trucada amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, la “urgència de tancar” un acord d’alto el foc.