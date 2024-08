A presó l'assassí confés del nen d'11 anys de Toledo

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jutjat d’Instrucció número 3 de Toledo va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a l’assassí confés del nen d’11 anys apunyalat diumenge que jugava al futbol amb els seus amics a la localitat toledana de Mocejón. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa, al jove se li imputa de forma provisional un presumpte delicte d’assassinat. A més, va detallar que el jutjat ha sol·licitat el trasllat de l’investigat “a un centre, unitat o departament adequat a la situació de discapacitat del mateix”, ja que el pare hauria afirmat que pateix un 70% de discapacitat psíquica. El jutjat va aixecar a més el secret de sumari que s’havia establert sobre el procediment i la causa continuarà instruint-se en seu judicial.

Prèviament a la presa de declaració, el jutge d’instrucció havia sol·licitat un informe al metge forense, el resultat del qual va determinar la necessitat de fer l’interrogatori a l’investigat amb adaptacions a la seua “situació de discapacitat”. Una facilitadora va assistir el jove durant tota la declaració davant del jutge, a fi d’ajudar-lo a entendre i a ser entès.El jutge d’instrucció també ha acordat demanar un dictamen forense sobre la “imputabilitat de l’investigat”, que s’haurà de fer durant la instrucció del procediment judicial. El jove de 20 anys va confessar el crim en la seua primera declaració just després de ser detingut l’endemà del crim, i va assegurar als agents de la Guàrdia Civil que no es va poder controlar i que el “seu altre jo” va ser-ne l’autor.Mentrestant, els especialistes de criminalística de la Guàrdia Civil continuen analitzant el ganivet amb restes biològiques humanes trobat dimecres a prop de la casa del pare del detingut, per determinar si es tracta de l’arma homicida.Arran d’aquest cas, la Fiscalia investiga missatges “falsos” i d’“odi” contra menors migrants en xarxes socials, i molts usuaris vinculats a la ultradreta han esborrat els seus perfils de plataformes com X per temor a possibles condemnes.