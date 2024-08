Rescaten 350 immigrants en aigües canàries

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les arribades d’immigrants a Espanya no han cessat en les últimes hores, especialment a l’illa canària d’El Hierro, on ahir van arribar prop de 350 persones que s’afegeixen a les 180 que ho van fer dimecres i que augmenten dia a dia l’emergència a les Canàries. En concret, 346 migrants, entre els quals catorze menors, van arribar ahir a El Hierro a bord de tres embarcacions. Alguns van assenyalar els serveis d’emergències que procedeixen de Mali, el Senegal, Gàmbia i Guinea-Conakry i han passat set dies navegant. Durant el matí també va arribar a Gran Canària una barcassa amb 69 migrants subsaharians més a bord. L’augment de l’arribada de migrants i la saturació dels centres d’acolliment manté en dificultats els governs canaris i ceutins, i avui el president espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà amb el cap de l’Executiu de les illes, Fernando Clavijo, per abordar la crisi migratòria. Clavijo reclama un “pacte de país” per resoldre el problema solidàriament amb una reforma legislativa perquè les comunitats hagin d’assumir part dels menors no acompanyats quan els serveis d’atenció estiguin desbordats en una d’elles, i no sigui de forma voluntària, com ara.

També el Govern de Ceuta reclama ajuda, ja que la ciutat autònoma acull actualment 434 menors migrants no acompanyats malgrat comptar amb recursos per atendre’n només 132. Detalla que en el que va de mes n’ha acollit més de 190, amb una mitjana d’“entre nou i deu nens diaris”.En el pla internacional, Hongria va amenaçar ahir d’enviar els migrants irregulars que ingressin al seu país rumb a Brussel·les com a resposta a una suposada falta de suport de la UE a la protecció de les seues fronteres, un assumpte denunciat en diverses ocasions pel Govern de l’ultradretà Viktor Orbán.