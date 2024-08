Harris accepta la candidatura a la Casa Blanca i demana “no tornar enrere”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Kamala Harris va acceptar aquest dijous la nominació com a candidata del partit demòcrata a la Casa Blanca en un discurs a Chicago en el qual va reivindicar els valors dels Estats Units i va prometre governar “per a tots els americans”. “No tornarem enrere, estem fent un nou camí endavant, cap a un futur amb una forta i creixent classe mitjana”, va reivindicar Harris.

L’actual vicepresidenta va assegurar que el seu rival republicà, Donald Trump, “no és seriós” i va advertir dels riscos “extremadament greus” de col·locar-lo de nou a la Casa Blanca, assegurant que alliberarà els “extremistes violents” que van assaltar el Capitoli i té la “intenció explícita d’empresonar periodistes, oponents polítics i qualsevol a qui vegi com l’enemic”. En aquest sentit, es va presentar davant dels nord-americans com l’única opció a un Trump “sense límits”.Harris va clausurar la Convenció Demòcrata en un discurs a Chicago marcat per l’entusiasme del públic, mobilitzat davant de l’ascens de la candidata a les enquestes des que va assumir el relleu a Joe Biden.Harris va reivindicar els seus orígens familiars, especialment la influència de la seua mare. “Els nostres rivals en aquesta carrera estan denigrant Amèrica cada dia, dient com de terrible és tot. La meua mare tenia una lliçó que solia ensenyar: No deixis que ningú et digui qui ets, demostra’ls qui ets”, va destacar Harris. L’actual vicepresidenta va instar els americans a “mostrar-se els uns als altres” quins són els seus valors: “La llibertat, l’oportunitat, la compassió, la dignitat, la justícia i les possibilitats infinites,” va dir. “Hem de ser mereixedors d’aquest moment, ara és el nostre moment de fer el que les generacions prèvies van fer per nosaltres, guiats per l’optimisme i la fe, lluitem pel país que estimem”, va demanar.

Trump utilitza la crisi migratòria contra la demòcrata

El candidat republicà Donald Trump va tornar a utilitzar la crisi migratòria per atiar la seua oponent demòcrata en les pròximes eleccions, la vicepresidenta Kamala Harris, a qui va acusar d’haver permès una “invasió total” a la frontera. “Hi ha una invasió del nostre país que té lloc a la nostra frontera sud. És una invasió total. I ara està començant a la frontera nord també, a través del Canadà,” va dir Trump a Fox News. Trump va insistir que Harris en la seua qualitat de “tsar de les fronteres” no ha sabut frenar una immigració, que va augmentar considerablement en els primers tres anys de l’Administració Biden. “És una marxista de fronteres obertes”, va assenyalar. Segons ell, són uns 20 milions de persones les que han creuat a través de la frontera sud, “moltes de les quals” procedents de “presons, institucions mentals i manicomis”.