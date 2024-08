La Moncloa demana suport a la seua reforma per frenar la crisi migratòria

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern d’Espanya es va comprometre ahir a continuar negociant perquè el PP s’afegeixi al suport de la reforma de la llei d’estrangeria per a la derivació de menors migrants no acompanyats, així com a habilitar 50 milions d’euros per ajudar les Canàries en la gestió migratòria.

Aquest compromís el va assumir l’Executiu central després de la reunió celebrada a La Palma entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el cap de l’Executiu canari, Fernando Clavijo, i del contingut de la qual va informar als mitjans el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.A les seues xarxes socials el president Pedro Sánchez va apel·lar el Partit Popular a fer una oposició responsable i que s’afegeixi als acords i les solucions “en lloc de reproduir els discursos de la dreta més extrema”, en aquest àmbit, i va garantir que el Govern d’Espanya continuarà treballant amb l’Executiu canari davant d’aquest desafiament, aportant recursos econòmics i impulsant avenços legislatius.Torres va descartar que es reguli la derivació de menors per decret llei i va insistir en la modificació de la llei d’estrangeria com a “única solució possible”, però per a això és imprescindible que s’aprovi per majoria al Congrés i, va admetre, no es pot considerar “ni optimista ni pessimista” pel que fa al resultat de les negociacions amb el PP.Per la seua part, el president canari va subratllar que la quantitat que ha de percebre l’arxipèlag ha de ser “molt superior” als 50 milions d’euros, xifra que ja van rebre el 2022 i 2023, ja que és igualment molt superior el número de menors que atén.

La presidenta de la Comissió de Pesca del Parlament europeu i eurodiputada del PP, Carmen Crespo, va apostar per un Frontex –cos europeu de fronteres i guardacostes– “més fort” com a “mètode humanitari que permeti controlar la immigració irregular” i propiciar “una immigració més regulada”, ja que “la capacitat d’integració de qualsevol lloc no és infinita”.Salvament Marítim va remolcar ahir un cayuco fins el port de La Restinga, a El Hierro, amb 175 migrants a bord i un mort.