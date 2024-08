Puente: “El tren viu a Espanya el millor moment de la seua història”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va rebutjar ahir les crítiques de l’oposició respecte a l’operativa ferroviària, que va titllar de “partidistes i irresponsables”, assegurant que només li falta escoltar que “amb Franco els trens anaven millor”.

Així ho va traslladar en una compareixença al Senat, convocada a petició del Partit Popular perquè donés explicacions sobre les incidències que s’estan registrant aquest estiu tant a la xarxa de Rodalies com en la d’alta velocitat.Puente va admetre que l’estiu està sent “molt complicat”, per la qual cosa va demanar les disculpes tant del ministeri que dirigeix com de Renfe i Adif, empreses públiques dependents de la seua cartera.No obstant, va assegurar que el transport per tren viu de rècord rere rècord de viatgers canviant els hàbits de mobilitat.D’altra banda, el ministre va anunciar el cessament del sotssecretari d’Estat i del cap de personal d’Adif per la seua condició d’investigats en el cas Koldo, de presumpta corrupció.