Un detingut per l'apunyalament que va deixar tres morts a Solingen

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un adolescent de 15 anys va ser detingut aquest dissabte a Solingen sota la sospita d’haver tingut coneixement previ de l’atac amb ganivet que va causar aquest divendres tres morts i vuit ferits, quatre dels quals greus, en aquesta ciutat de l’oest d’Alemanya.

Tanmateix, els investigadors creuen que no es tracta de l’atacant, que continua fugat i del qual es pensa que va actuar en solitari.El detingut, que va ser enxampat al domicili familiar, va ser identificat partint del testimoni de dos persones que van escoltar una conversa sospitosa abans del succés i que, després de l’atac, es van posar en contacte amb la Policia. “Només sabem que va parlar amb una persona, si aquesta persona és l’atacant no ho sabem amb seguretat”, va afirmar en la roda de premsa el fiscal responsable de la lluita antiterrorista a la regió de Renània del Nord-Westfàlia (NRW), Markus Caspers.El fiscal no va voler oferir una descripció del presumpte autor de l’atac, a causa dels testimonis contradictoris que s’han recollit i la poca claredat que s’ha aconseguit fins ara en el cas. “Res seria mes nociu que donar una descripció, fer una crida a la població, per dir-ho d’alguna manera, a cooperar amb l’operació de recerca i descobrir en el curs de la investigació que la persona té aspecte completament diferent”, va afirmar.Caspers va indicar que, com havia avançat la Policia al llarg del dia, no es pot excloure la sospita que l’atac, que es va produir en una festa a l’aire lliure durant les celebracions pel 650 aniversari de la fundació de Solingen, sigui un acte terrorista. Hores després, va ser reivindicat per Estat Islàmic. Segons testimonis, l’atacant va cridar “Allahu Akbar” (Déu és gran) durant l’incident, la qual cosa pot suggerir que sigui musulmà, segons va informar Euronews.Els responsables policials també van fer públiques les edats de les víctimes mortals, dos homes de 56 i 67 anys i una dona de 56, i l’evolució dels ferits, dels quals quatre es troben en estat crític, dos greus i dos, lleus.Els fets van ocórrer divendres sobre les 21.40 hores de la nit hora local en el centre històric de Solingen i prop d’un dels escenaris on se celebrava un concert al Festival de la Diversitat. Després d’apunyalar diverses persones de forma aleatòria, l’atacant va fugir enmig del caos i de moment la seua localització i la seua identitat continuen sent un misteri.