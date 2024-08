Un policia ferit durant un atac a una sinagoga al sud de França

Gendarmes al costat de la sinagoga atacada. - PASCAL GUYOT / AFP / DPA - ONLY FOR USE IN SPAIN

Un agent de policia va resultar ahir ferit durant el que les autoritats franceses van descriure com l’incendi deliberat d’una sinagoga del municipi occità d’Erau, al sud del país. Les primeres investigacions indiquen que l’incendi es va produir entorn de les 08.30 del matí per la deflagració de dos vehicles, uns dels quals contenia un cilindre de gas. L’agent va resultar ferit quan intentava establir un perímetre de seguretat.

La sinagoga Beth Yaacov va acabar amb danys materials per foc en dos de les portes en el que el ministre de l’Interior, Gérald Darmanin, va descriure com “un incendi manifestament criminal” abans d’ordenar la captura d’un individu que van captar les càmeres de seguretat quan calava foc a un dels vehicles.L’agent ferit va ser atès immediatament en un hospital de Montpeller i la seua vida no corre perill, segons va informar el canal BFMTV.

El president francès, Emmanuel Macron, va qualificar l’atac com “un acte terrorista” i un exemple que “la lluita contra l’antisemitisme és una batalla constant i la lluita d’una nació unida”. Va agregar que les forces de seguretat faran tot el que sigui possible per atrapar el responsable.