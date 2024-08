Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El canceller alemany, Olaf Scholz, ha assegurat aquest dilluns que augmentarà el nombre de deportacions sempre que es realitzin de forma "coherent" i partint de la legislació, en resposta als reclams de l’oposició després de l’atemptat comès per un ciutadà sirià el divendres que va deixar tres morts a Solingen. "Sentim profundament com de terrible és aquest crim. Ens commou a tots, i cap de nosaltres no ho oblidarà", ha expressat Scholz durant un acte d’homenatge a les tres víctimes mortals que ha deixat aquest atac i que està sent ja utilitzat per la ultradreta per justificar les seues campanyes contra la immigració. "No permetrem que el nostre esperit comunitari sigui destruït per malvats criminals que persegueixen les pitjors ideologies, i actuarem contra ells amb el màxim rigor i severitat", ha promès Scholz.

Divendres, un ciutadà sirià de 26 anys, que tenia una ordre de deportació, va matar tres persones i va ferir a unes altres vuit, quatre d’elles de gravetat, durant un festival en el qual se celebrava el 650è aniversari de la ciutat. L’atac ha tingut lloc poc més d’una setmana abans de les eleccions regionals que se celebren a Saxònia i Turíngia, on s’espera que la ultradreta d’Alternativa per a Alemanya (AfD) obtingui bons resultats.