Cristina Farrés serà la directora de Comunicació del Govern

La periodista Cristina Farrés serà la nova directora de Comunicació de Govern. Ho ha avançat el digital 'Crónica Global', mitjà de comunicació que ha dirigit fins ara i on ella mateixa ha confirmat la notícia. Nascuda a Sabadell el 1985, és llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es va formar en mitjans locals del Vallès i al diari 'Avui' i, des de l'1 de gener de 2020, dirigia 'Crónica Global', on va entrar el 2015. És la germana de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Com a nou alt càrrec de la Generalitat, s'encarregarà de coordinar la comunicació del Govern i de les seves conselleries.

En declaracions al digital que dirigeix, ha explicat que vol "donar un servei públic de comunicació transparent, plural i modern". "Intentaré relatar l'obra del Govern amb el màxim rigor i responsabilitat, donant resposta i sent una aliada de l'extens i variat ecosistema de comunicació català", ha dit.