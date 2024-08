Detenen a França el fundador de la plataforma de missatgeria Telegram

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El fundador i director general de la plataforma de missatgeria Telegram, el rus Pàvel Dúrov, va ser detingut a última hora de dissabte a França quan baixava del seu jet privat en companyia de la seua dona i el seu guardaespatlles, segons va revelar la cadena TF1 citant fonts de la investigació. Dúrov, que havia aterrat a l’aeroport de Le Bourget procedent de l’Azerbaidjan, va ser arrestat per la Gendarmeria de Transport Aeri d’acord amb una ordre de detenció emesa prèviament per delictes relacionats amb l’aplicació de missatgeria. La Justícia entén que Telegram és un aliat potencial per a la comissió de delictes de frau, contra menors o tràfic de drogues entre altres, ateses les eines que ofereix, així com la falta de moderació en el seu ús.

Tot i que ni el Govern ni la Fiscalia francesos no es van pronunciar sobre la detenció, Rússia va començar ahir una ofensiva diplomàtica des de la seua ambaixada a París, exigint a les autoritats franceses que respectin els drets de Dúrov abans de lamentar que, hores després de la detenció, ningú no s’havia posat en contacte amb la missió diplomàtica.