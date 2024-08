Detingut el presumpte responsable de l'incendi en una sinagoga a França

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les autoritats franceses van detenir ahir el responsable de l’incendi deliberat que dissabte va cremar part d’una sinagoga a La Mota Granda, al sud de França, deixant un agent de policia ferit. Les primeres investigacions van revelar que l’incendi es va produir al voltant de les 08.30 del matí per la deflagració de dos vehicles, uns dels quals guardava un cilindre de gas. L’agent va resultar ferit quan intentava establir un perímetre de seguretat a causa de l’explosió d’una bombona de gas d’una graella que era al pati de la sinagoga. El Govern francès va qualificar l’incident d’“acte antisemita” i va lamentar que “hi ha, i més encara des del 7 d’octubre, un clima alimentat per alguns, una confusió generada per alguns, que porta a alimentar l’odi envers els jueus al nostre país”. “No podem acceptar que s’ataqui el jueu francès perquè equival a atacar tots els francesos”, va recalcar el primer ministre sortint, Gabriel Attal, celebrant haver evitat el que podria haver estat “una tragèdia absoluta”. Malgrat que la identitat completa del detingut no va ser revelada oficialment, fonts locals van informar que es tracta d’un home de treta-tres anys de nacionalitat algeriana. Unes altres dos persones del seu entorn també van ser arrestades.