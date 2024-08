Bernat Solé, entre els suports de Junqueras de cara a presidir ERC

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Oriol Junqueras presentarà el 21 de setembre a Olesa de Montserrat la seua candidatura per tornar a liderar el partit en el congrés extraordinari que la formació celebrarà a la tardor. Ho farà en un acte en què participaran dirigents com ara l’eurodiputada d’ERC Diana Riba, l’exconseller Raül Romeva i l’exalcalde d’Agramunt Bernat Solé. Sota el nom Militància Decidim, la candidatura vol que l’acte suposi el tret de sortida de la precampanya de cara al conclave, en el qual els republicans votaran els pròxims lideratges del partit. S’espera que alguns promotors de la candidatura expliquin els eixos principals de la llista, que defineixen com una “proposta de renovació” del partit. Fonts de l’entorn detallen que el projecte és fruit del “procés d’escolta i converses” amb la militància que Junqueras ha dut a terme els últims mesos. La presentació de la candidatura de Junqueras es farà al teatre de la Passió d’Olesa de Montserrat, on pretenen reunir 1.500 persones.

La direcció del partit va fixar el congrés per al 30 de novembre, però l’entorn de Junqueras reclama avançar la celebració. Més d’un centenar dels 300 consellers nacionals d’ERC han reclamat l’avançament i l’executiva del partit demanarà un informe jurídic per saber si aquest avanç és possible. En aquest escenari, Esquerra es prepara per a uns mesos decisius de cara a l’elecció dels seus lideratges i els sectors afins a Junqueras i a Marta Rovira pugnaran pel control de la formació. La portaveu del partit al Parlament, la lleidatana Marta Vilalta, ha descartat presentar-se en cap de les dos llistes i defensa la necessitat de “renovació” en el partit.