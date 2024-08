Ceuta compta 700 intents al dia d'entrada irregular d'immigrants

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La delegada del Govern central a Ceuta, Cristina Pérez, va reconèixer ahir que la ciutat autònoma viu una situació de pressió migratòria “extrema”, amb una mitjana d’intents d’entrada de 700 persones procedents del Marroc i Algèria al dia en les últimes hores, “la qual cosa té Ceuta totalment desbordada”. Tan sols diumenge ho van intentar 1.500 persones. Ahir, una mica més de mig centenar de migrants van ser interceptats a la zona d’El Tarajal, mentre que les últimes 24 hores les autoritats van retornar gairebé mig miler de migrants marroquins al Marroc. La delegada va informar a més que les instal·lacions del Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI) es troben molt per sobre de la seua capacitat, amb al voltant de 800 residents malgrat tenir només 512 places.

Davant d’aquesta situació, el PSOE va responsabilitzar al PP de mantenir aturada, amb el seu vot en contra, la reforma de la llei d’estrangeria i va demanar al seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que deixi clar si comparteix la postura de Vox i Luis Alvise Pérez en matèria d’immigració. Per la seua part, el portaveu del PP, Borja Sémper, va allunyar un acord per reformar l’esmentada llei i va acusar l’Executiu d’inacció i de no atendre les seues propostes, que passen per convocar la Conferència de Presidents, declarar l’emergència migratòria o dotar de recursos les autonomies.D’altra banda, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, va advertir que l’arxipèlag rebrà en propers mesos una nova “allau de pasteres” per a la qual no estan preparats, ja que els seus serveis d’atenció a migrants estan “col·lapsats”, i no té dubte que aquesta situació generarà “tensió social”.

La Guàrdia Civil envesteix una llanxa amb 4 migrants a Melilla

La Guàrdia Civil va impedir diumenge l’entrada a Melilla de quatre migrants que anaven a bord d’una petita llanxa motora. El Servei Marítim de la Guàrdia Civil va perseguir, va interceptar i fins i tot va passar per sobre de l’embarcació per evitar que entrés a les costes espanyoles. L’Associació Marroquina de Drets Humans de Nador ha reclamat investigar la intervenció policial, en la qual es va intervenir els migrants. La gendarmeria marroquina ha confirmat que no hi va haver morts.