Illa descarta aprovar pressupostos enguany i se centra en els del 2025

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern que presideix Salvador Illa renuncia a aprovar uns pressupostos per a aquest any i ja està centrat en els del 2025, amb la intenció que entrin en vigor al gener. El Consell Executiu té previst aprovar aquesta decisió avui, en la seua segona reunió aquesta legislatura. Illa va encarregar a la nova consellera d’Economia, Alícia Romero, un informe sobre les opcions del Govern en l’àmbit pressupostari, que inclouria un calendari amb la idea de començar el proper any amb els nous comptes aprovats.

D’aquesta manera, l’Executiu acabarà enguany amb els comptes prorrogats del 2023, que l’expresident Pere Aragonès va tirar endavant amb el suport del PSC i dels comuns. El veto dels de Jéssica Albiach al projecte de comptes del 2024 va provocar l’avenç electoral. Illa situa ERC i els comuns com a socis prioritaris de cara a la confecció dels pròxims comptes.En l’àmbit econòmic, els comptes del 2025 no podran ser tan expansius com els que ERC i el PSC van pactar per a aquest any, però que no van tirar endavant. Brussel·les ja ha anunciat que recuperarà les regles fiscals que es van relaxar amb motiu de la pandèmia i es tornarà el marge de dèficit al 0,1%.A l’inici del nou curs polític, el Govern d’Illa també haurà d’afrontar el debat sobre el finançament autonòmic i la crisi als Mossos per la fugida de l’expresident Carles Puigdemont. L’Executiu va anunciar ahir una remodelació de la cúpula, amb Josep Lluís Trapero i Miquel Esquius al capdavant de la policia catalana (vegeu la pàgina 21).El Consell Executiu també formalitzarà avui el nomenament de càrrecs del sottogoverno, el conjunt d’alts càrrecs que no tenen condició de funcionaris i que treballen al capdavant de les conselleries.En aquest escenari, la periodista Cristina Farrés serà la nova directora de comunicació de l’Executiu. És la directora del digital Crónica Global, mitjà que ahir va avançar la notícia, i germana de l’alcaldessa de Sabadell, la socialista Marta Farrés. S’encarregarà de coordinar la comunicació del Govern i de les conselleries. D’altra banda, l’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, serà el secretari general d’Economia, conselleria que encapçala Alícia Romero.

Els presidents autonòmics del PP s’uneixen contra la quota catalana

Els presidents autonòmics del PP van firmar ahir un manifest conjunt en el qual fixen una posició “unitària i comuna” contra el finançament singular pactat entre el PSC i ERC per a Catalunya, que els populars qualifiquen de quota. L’escrit manté oberta la possibilitat d’emprendre accions legals contra el pacte fiscal, mentre que assenyala que la reunió de presidents autonòmics del PP buscarà articular una resposta amb “la màxima fermesa” davant de l’exclusió de Catalunya de la caixa comuna. Els populars denuncien que el concert econòmic és un “intent il·legítim” de modificar la Constitució “per la porta del darrere”, per anar cap a “un model confederal asimètric”. El portaveu dels populars, Borja Sémper, va acusar el Govern espanyol de tractar “tothom de ximple” després que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, negués la setmana passada que el pacte a Catalunya sigui un concert, fet que va provocar les queixes d’ERC. La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, va acusar el PP de “fer política a Espanya contra Catalunya” i va dir que compliran “el 100%” del pacte signat amb Esquerra Republicana.