Moscou eleva els seus atacs al sistema energètic ucraïnès

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Rússia va colpejar ahir 15 de les 24 óblasts d’Ucraïna amb un dels atacs de míssils i drons més massius i prolongats de tota la guerra i en el qual van morir almenys cinc persones en sengles regions del país a banda de causar desenes de ferits.

El principal objectiu de l’atac –que va ser llançat en diverses onades diferents que es van estendre en un termini de prop de dotze hores– va ser una vegada més el sistema energètic ucraïnès.Segons va dir el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, en un vídeo dirigit a la nació, Rússia va utilitzar en l’atac al voltant d’un centenar de drons kamikaze iranians Shahed i un nombre similar de míssils de diferents tipus.El Comandament Operacional de les Forces Armades de Polònia, país membre de l’OTAN, va denunciar l’entrada en el seu espai aeri d’un “objecte no identificat”, possiblement un dron, enmig de l’onada d’atacs de Rússia contra la infraestructura crítica d’Ucraïna.Zelenski va acusar Rússia d’atacar infraestructures civils i va demanar una vegada més als seus aliats occidentals que responguin amb “determinació” a aquesta acció del Kremlin contra Ucraïna. El cap de l’Estat va insistir en la necessitat que els seus socis li permetin fer ús dels míssils de llarg abast que li envien per poder colpejar objectius militars a tot el territori de la Federació de Rússia i no només en certes zones frontereres com ocorre ara. Rússia també va informar de drons ucraïnesos abatuts a les regions de Kursk i Saràtov. En aquesta última regió, on es troba l’aeròdrom militar d’Enguels, quatre civils van resultar ferits en l’atac.

Rússia també va informar de drons ucraïnesos abatuts a les regions de Kursk i Saràtov

D’altra banda, les autoritats ucraïneses van informar que les tropes bielorusses s’estan concentrant a la frontera comuna, una setmana després que el règim de Minsk anunciés el desplegament de reforços al·legant una concentració de tropes (de fins a 120.000 militars) en el costat d’Ucraïna, extrem negat per Kíiv.