Esquerra i PSOE impedeixen que PP i Junts forcin Moncloa a explicar-se

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC i el PSOE van impedir ahir al Congrés que Junts, PP i Vox forcessin la compareixença de la ministra d’Hisenda perquè expliqués en detall el pacte per al finançament singular a Catalunya. Van tornar a votar junts per impedir també l’exigència d’explicacions a Pedro Sánchez per la fugida de Carles Puigdemont, avalada per PP, Vox i Junts, que va denunciar que no s’amnistiï l’expresident.

El pacte sobre finançament singular segellat entre socialistes i ERC va centrar bona part del debat polític a la Diputació Permanent del Congrés, on Junts, PP i Vox van intentar sense èxit forçar la compareixença de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, perquè expliqués en detall el pacte. Tanmateix, la resta de partits van tombar la proposta, feta pel PP. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va subratllar que “no formen part de cap bloc espanyol” i va exigir a la ministra explicar “exactament què és el que ha acordat” amb ERC, a qui va criticar per haver permès la investidura de Salvador Illa.D’altra banda, PSOE i Esquerra van defensar el pacte, i la portaveu del Govern espanyol, Pilar Alegría, va insistir que “es complirà”, evitant definir la mesura com un concert econòmic. La republicana Teresa Jordà va assegurar que el finançament singular servirà per “acabar amb el sistema opac i injust” que, segons el seu parer, existeix. Amb tot, va criticar Montero per negar que el pacte sigui un concert econòmic. Així mateix, el portaveu del PSOE Patxi López va dir que “no importa qui recapta, sinó què es fa amb el que es recapta”.En la reunió de la Diputació Permanent tampoc va prosperar la petició de compareixença de Sánchez per explicar la política migratòria de l’Executiu (vegeu la pàgina 20), així com les peticions de compareixença del president i el ministre d’Exteriors relatives a la crisi política a Veneçuela, amb un agre enfrontament entre PP i PNB titllant-se de “barroer”.

El Govern rebutja “entrar en espirals de soroll o de vocabulari”

■ La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va rebutjar ahir entrar en “espirals de soroll o de vocabulari per definir el finançament per a Catalunya”, arran de les paraules de la ministra d’Hisenda i de les crítiques del Partit Popular i de Junts sobre l’acord fiscal. En aquest sentit, Paneque va defensar que el pactat amb els republicans “en cap cas va en detriment de ningú” i és “una eina de millora”, però va evitar definir-ho d’una forma específica.A més a més, la portaveu del Govern va explicar que la consellera d’Economia, Alícia Romero, té com a “prioritat absoluta” la tramitació dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2025 i també va advertir que no abordarà la reforma del sistema de finançament fins que els tingui encarrilats.