“La immigració és una necessitat que implica certs problemes”

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va afirmar ahir que l’Executiu elevarà la cooperació amb Mauritània amb l’objectiu de fer front a la migració irregular, que ha portat a territoris com les Canàries i Ceuta al límit de les seues capacitats, i va anunciar ajuts per valor de mig milió d’euros en matèria de formació en seguretat i defensa per a aquest país. Així ho va anunciar després d’una reunió amb el president de Mauritània, Mohamed Ould Ghazouani, en el marc de la seua visita al país per la seua gira africana, que també el portarà a Gàmbia i el Senegal, en la qual busca augmentar la col·laboració amb països d’aquest continent en matèria migratòria.

Sánchez va defensar que la migració no s’ha d’entendre mai com un problema sinó com “una necessitat que implica certs problemes”. Per aquest motiu, va defensar que “calen fórmules per gestionar-la de manera segura i ordenada” amb un model “regular i circular”. Després d’anunciar que va acordar amb el seu homòleg maurità la celebració des del 2025 de cimeres periòdiques bilaterals com les que Espanya manté ja amb altres països com el Marroc, el president va insistir en la necessitat de “gestionar de forma segura i ordenada” els fluxos migratoris. També va advocar per “combatre les màfies que trafiquen amb éssers humans i juguen amb les seues vides”. A més, Sánchez i Ghazouani es van comprometre a aprofundir en la cooperació en sanitat i seguretat i també van pactar llançar un Comitè Empresarial Bilateral per reforçar les relacions entre els seus respectius sectors privats. D’altra banda, els presidents de les Canàries i de Ceuta, Fernando Clavijo i Juan Jesús Vivas, respectivament, van coincidir en la necessitat d’abordar la situació migratòria des de la unitat per obtenir el suport de la resta d’administracions de l’Estat i donar una resposta comuna. Vivas va afirmar que la situació a Ceuta ha assolit un punt crític al registrar l’entrada irregular de 22 menors més en les últimes 24 hores, la qual cosa eleva al 479% la sobreocupació dels centres d’acollida de Ceuta, que ha superat ja la barrera dels 500 sota la seua tutela.

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va reclamar ahir al Govern central “la declaració d’una situació d’emergència migratòria”, arran de l’augment de la pressió migratòria a Ceuta i les Canàries les últimes setmanes, a la qual cosa l’Executiu espanyol va respondre exigint als populars que aparquin la “demagògia”. A més, va recordar als d’Alberto Núñez Feijóo que van votar en contra de la reforma per al repartiment obligatori de menors migrants entre comunitats. La dirigent popular va criticar a Pamplona l’“absència absoluta d’una política migratòria d’Estat” i va reclamar un “pla de contingència” perquè les comunitats puguin “fer front a la despesa extraordinària que estan patint”.

El portaveu del PSOE, Patxi López, va reclamar al PP que en lloc de “posar pals a la roda de totes les solucions” sobre immigració s’“arremangui” i accepti modificar la Llei d’Estrangeria.Mentrestant, el Congrés va rebutjar a la Diputació Permanent la compareixença del president espanyol, Pedro Sánchez, per explicar, en sessió extraordinària, la seua política migratòria, després d’un triple empat. La petició del PP va comptar amb el suport de Vox i Junts i l’abstenció de Podem. Es va votar tres vegades i en totes va obtenir un empat de 34 vots a favor, 34 en contra i una abstenció, de forma que va ser rebutjada.