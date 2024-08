L'Executiu aprova un pla de l'aigua, que inclou una nova dessalinitzadora

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern va aprovar ahir un pla de gestió hídrica perquè Catalunya deixi de dependre de l’aigua de la pluja per fer front a la sequera, un projecte amb el qual es preveu invertir 2.300 milions d’euros fins al 2040 en infraestructures, entre les quals hi ha una dessalinitzadora, que s’ubicarà a la Costa Brava. Així ho va anunciar la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, que va detallar que aquesta dessalinitzadora tindrà un cost d’uns 200 milions d’euros que finançarà el Govern central. Amb tot, va detallar que la ubicació no està tancada perquè es tracta d’una decisió que requereix estudis d’idoneïtat previs. Aquesta infraestructura s’afegeix a les ja aprovades pel Govern de Pere Aragonès a la Tordera i al Foix, i s’afegiran a la del Prat, que ja està en funcionament. El Govern també va aprovar la desviació de les aigües residuals del riu Besòs fins a la depuradora del Prat. Paneque va afirmar que l’objectiu d’aquest pla és que Catalunya tingui garantit el 70% del consum total d’aigua amb recursos propis el 2027, davant el 33 per cent actual.

Preguntada sobre si l’Executiu de Salvador Illa mantindrà les multes a municipis que incompleixin els límits de consum d’aigua, va subratllar que les sancions que va començar a tramitar l’administració d’Aragonès s’han “congelat” a l’espera que els municipis puguin millorar la seua xarxa.En un altre ordre de coses, el Govern central ha autoritzat construir el complex eòlic més gran d’Espanya, que s’ubicarà a la comarca aragonesa del Maestrat. Comptarà amb 20 parcs eòlics i 125 aerogeneradors. Al golf de Roses, Repsol Renovables projecta un nou parc eòlic marí amb setanta aerogeneradors flotants i 1.050 MW de potència.