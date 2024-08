Daniel Sancho, condemnat a cadena perpètua per l’assassinat d’Edwin Arrieta

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’espanyol Daniel Sancho va ser condemnat aquest dijous a la cadena perpètua després de ser trobat culpable per un jutge de Tailàndia de l’assassinat premeditat del cirurgià colombià Edwin Arrieta i dels altres dos delictes de què estava acusat. El jutge del Tribunal Provincial de Samui (sud de Tailàndia), que va començar a llegir el fallo a les 10.55 hora local (03.55 GMT), al voltant d’una hora després que comencés la sessió, va indicar que la condemna havia estat reduïda de la pena de mort a la cadena perpètua per la col·laboració de l’acusat amb la investigació.

La Fiscalia tailandesa havia acusat Sancho de l’assassinat premeditat d’Arrieta el 2 d’agost de 2023 a l’illa de Phangan, del seu esquarterament i del robatori del passaport del colombià, delictes dels quals el jutge ha declarat avui culpable l’espanyol.

Sancho només havia acceptat la seua culpabilitat en el càrrec de l’esquarterament d’Arrieta, les restes del qual van ser trobades en diversos llocs de Phangan, inclòs el mar. El fiscal del cas, Jeerawat Sawatdichai, va afirmar a EFE a la sortida de la cort que estava "satisfet" perquè Sancho havia estat condemnat pels tres càrrecs que ell va presentar durant el judici, celebrat l’abril passat en el mateix tribunal.

El jutge va condemnar així mateix Sancho, present a la sala, a pagar una indemnització a la família d’Arrieta de 4 milions de bat (gairebé 119.000 dòlars o al voltant de 107.000 euros). Es tracta d’una quantitat molt inferior a què havien sol·licitat els lletrats de la família a Tailàndia durant el judici, de 30 milions de bat (més de 882.000 dòlars o gairebé 793.000 euros). "El tribunal va determinar el que va estimar oportú (...) La família ha rebut així justícia", va dir als mitjans en sortir del tribunal un advocat de la coacusació, Butsakorn Kaewleeled, que va acudir juntament amb la lletrada Nattha "Lak" Jongratwanin en representació de la família d’Arrieta a Tailàndia.

Els pares d’Arrieta, Leovaldo José Arrieta i Ana Marcela Arteaga, no es van desplaçar a Tailàndia. "Hem de tornar a parlar amb la família per veure si estan satisfets amb la quantitat (...) Si no també tenen dret a recórrer", va afegir Kaewleeled. El pagament de la compensació és una condició sine qua non perquè Sancho pogués demanar el trasllat a Espanya, el que només és possible després d’almenys quatre anys de compliment de pena a Tailàndia. Durant la lectura, en la qual els advocats i l’acusat van haver de romandre dempeus, el jutge va explicar la possibilitat de presentar dos recursos, un davant del Tribunal d’Apel·lació i un altre de posterior al Tribunal Suprem. Sancho, de 30 anys, va estar en la vista acompanyat del seu pare i de la seua mare, l’actor espanyol Rodolfo Sancho i l’analista d’inversions Silvia Bronchalo, així com de l’advocat d’ofici tailandès que li representa al país asiàtic, Apichart Srinual.