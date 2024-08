El fiscal imputa de nou Donald Trump per l'assalt al Capitoli

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El fiscal especial a càrrec de la investigació a Donald Trump en el cas de l’assalt al Capitoli, Jack Smith, ha presentat una nova acta d’acusació contra l’expresident nord-americà rebaixant-la per ajustar-se al dictamen del Suprem sobre la immunitat dels seus actes com a mandatari. Concretament, manté els quatre càrrecs en contra seu, com el de conspiració per obstruir un procediment oficial, però delimita alguns casos sobre els seus suposats plans de subversió electoral.

En concret, el nou text ja no inclou l’acusació que Trump hauria intentat pressionar el departament de Justícia per revocar la seua derrota davant de Joe Biden a les eleccions del 2020, per la qual sí que tindria immunitat.A més, segons el diari The Washington Post, en lloc de sis coconspiradors, ara només n’hi apareixen cinc. El tabloide nord-americà detalla que en aquesta llista ja no figura una persona que fonts coneixedores del cas havien identificat com a Jeffrey Clark, exagent de l’esmentat departament.

El moviment del fiscal especial Smith, que es produeix a falta de dos mesos de les eleccions presidencials que enfrontaran Trump i Kamala Harris, arriba després que el Tribunal Suprem concedís l’1 de juliol una immunitat parcial al magnat. Per sis vots contra tres, els de les jutges progressistes, la cort va concloure que “un expresident té dret a immunitat absoluta davant un procés penal per accions dins de la seua autoritat constitucional”, però va establir que “no hi ha immunitat per a actes no oficials”.

En aquest context, el diari The New York Times precisa que aquesta nova acusació arriba tan sols uns dies abans que tant la Fiscalia com els advocats de Trump tinguessin previst presentar al jutge al capdavant del cas les seues respectives propostes sobre com avaluar l’impacte de la decisió del Suprem.Per la seua part, l’expresident dels EUA va afirmar a la seua xarxa social, Truth Social, que el fiscal especial al capdavant de la investigació, el “trastornat” Smith, ha interposat aquesta “ridícula” acusació contra ell “en un esforç per ressuscitar una caça de bruixes morta”.