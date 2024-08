Un home mata la seua dona a ganivetades al seu habitatge de Sevilla

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia va detenir ahir a Sevilla un home de 58 anys per matar la seua parella, una dona de la mateixa edat, a ganivetades. Els fets van tenir lloc minuts abans de les 10 del matí en un domicili del barri sevillà de Pino Montano, fins on es van desplaçar els efectius d’emergències, que no van poder fer res per salvar la vida de la víctima. Després d’atacar la dona, l’home va intentar autolesionar-se, de forma que va ser traslladat fins a un hospital, on està arrestat sota custòdia policial. Una filla d’ambdós progenitors va alertar el Servei d’Emergències andalús cap a les 9.50 hores, després que el seu pare contactés amb ella per dir-li que havia matat la seua mare. Fonts de la investigació indiquen que la dona presentava diverses ferides d’arma blanca al coll, que li havien seccionat l’artèria carotídia, i tot apunta que no es va defensar i que va poder ser sorpresa mentre dormia.

La dona assassinada tenia dos fills majors d’edat i no constaven denúncies prèvies per violència de gènere al Sistema Viogén (Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere). La subdelegació del Govern va confirmar el crim com un cas de violència de gènere, amb la qual cosa el nombre de dones assassinades per aquesta xacra a Espanya ascendeix a 32 el 2024 i a 1.276 des de l’any 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades.