Sánchez defensa els contractes temporals en origen per frenar la migració irregular

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La immigració, que ha posat territoris espanyols com Ceuta i Melilla al límit de les seues capacitats, centra el debat en l’obertura de l’any polític a Espanya i el Govern espanyol defensa impulsar l’anomenada migració circular per combatre els fluxos il·legals i, de passada, cobrir llocs de treball vacants a l’Estat. El president espanyol, en una gira africana que l’ha portat per Mauritània, Gàmbia i el Senegal, defensa que la migració “és una necessitat que comporta certs problemes” i afirma que l’ocupació de migrants en situació regular contribueix al sosteniment de la Seguretat Social. En aquest context, fonts del Govern espanyol remarquen que la migració legal és per tant necessària i recorden estimacions europees que apunten que Espanya necessitaria l’arribada d’entre 200.000 i 250.000 migrants cada any, fins al 2050, per garantir la sostenibilitat de les pensions.

Sánchez ha aprofitat el seu pas per Mauritània i Gàmbia per subscriure amb aquests països un Memoràndum d’Entesa per desenvolupar un model de migració circular. Aquest mecanisme preveu contractar personal en països d’origen perquè vinguin a Espanya de forma temporal i tornin després d’un màxim de nou mesos. És útil per cobrir vacants en sectors com l’agricultura i el turisme, i Moncloa estudia estendre aquest model per combatre la migració irregular.Espanya té actualment acords d’aquest tipus amb països com Guatemala, el Perú i el Senegal, i es calcula que gairebé 21.000 migrants han arribat aquest any a Espanya en el marc d’aquesta iniciativa de migració circular. Tanmateix, els experts assenyalen que aquest model requereix molta burocràcia, la qual cosa alenteix els tràmits.A Catalunya, la Generalitat calcula que hi ha més de 170.000 persones en situació irregular, la qual cosa equival a una tercera part del total a l’Estat.D’altra banda, durant la visita a Gàmbia, el president Sánchez va insistir a combatre les màfies que trafiquen amb migrants. Al Senegal, on va anunciar la posada en marxa d’un projecte dirigit a potenciar inversions a l’Àfrica occidental, va afirmar que és “imprescindible” el retorn als seus països dels que arribin a Espanya de forma irregular.Per la seua part, els governs de Ceuta i les Canàries insisteixen a reclamar ajuda davant de la crisi migratòria. Un total de 485 migrants van arribar a l’arxipèlag a bord de quatre cayucos entre dimarts i ahir.

“Encoratja un efecte crida en lloc de combatre les màfies”, diu el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va criticar ahir la gira africana de Pedro Sánchez i va acusar el president d’“encoratjar un efecte crida en la pitjor crisi de migració irregular a Espanya”. A través de les xarxes socials, el popular va carregar contra Sánchez per, al seu parer, anar a l’Àfrica a promocionar “Espanya com a destinació” en lloc d’anar a “combatre les màfies”. “Al revés que la resta de la UE”, va afegir. Així mateix, va defensar que qui vingui a Espanya ha de tenir un “contracte d’origen” i una “carta de compliment” de les lleis espanyoles. La ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, va criticar Feijóo per la seua “baixesa i irresponsabilitat, per usar un assumpte com la immigració per buscar una revolta social, en uns posicionaments que superen l’extrema dreta”, i el titular de Justícia, Félix Bolaños, va replicar al líder dels populars que l’“únic efecte crida és el que produeix Vox sobre el PP”.