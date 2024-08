La llista alternativa a Junqueras apressa a “nous lideratges” a ERC

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

La candidatura Nova Esquerra Nacional, alternativa a la que prepara Oriol Junqueras per tornar a assumir el lideratge d’ERC, i formada principalment per afins a Marta Rovira, ha començat a caminar per tal de “renovar” el partit i la seua organització. El grup, impulsat per una seixantena de persones i que encara no té un cap de llista definit, es va presentar ahir en un acte a Barcelona, i els seus portaveus van defensar que busquen forjar un lideratge coral que no giri “entorn d’una persona”, sinó en els “principis ideològics i valors” de la formació. Així mateix, en l’acte de presentació van prendre la paraula la diputada d’ERC al Congrés Teresa Jordà, l’exalcalde de Vilassar de Dalt Xavier Godàs, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la secretària nacional de Coherència Política del partit, Alba Camps.

“Nosaltres no naixem al voltant d’un lideratge sinó partint d’uns valors i una manera de fer. Aquesta és la nostra diferència”, va dir Camps, en una crítica velada a la candidatura que Junqueras presentarà el 21 de setembre. Per la seua part, Jordà va defensar que advoquen per una “transició tranquil·la” en la qual es renovin els lideratges de l’organització i va apostar per reprendre el caràcter municipalista i assembleari del partit, una vegada constatat que s’ha esgotat un “cicle polític” a Catalunya. D’altra banda, l’exconsellera, que ahir va exercir un paper de més lideratge entre els ponents, va afegir que l’objectiu de la candidatura és “enfortir” el partit perquè torni a ser una eina “necessària i útil” per a la ciutadania.Malgrat que aquesta candidatura haurà de pugnar amb la de Junqueras per disputar-se el lideratge d’Esquerra, Jordà va assegurar que al partit “no sobra ningú”. A més, no va tancar la porta a un pacte amb la llista de l’expresident republicà.Per la seua part, Aloy va defensar que ERC “ha de tancar un cicle electoral advers” per “revisar l’estratègia” del partit i Godàs, que “volem una nació de base republicana per a tothom, no només per a alguns”.Entre els participants de l’acte hi havia Raquel Sans, que dimecres va renunciar a la representació d’Esquerra per centrar-se en la candidatura alternativa a Junqueras.

El grup promotor compta amb cinc representants de Lleida

El grup de militants que va presentar ahir la candidatura alternativa a la de Junqueras va comptar amb cinc representants de les comarques del pla i el Pirineu de Lleida, segons la informació facilitada per fonts de partit. Una és la senadora Sara Bailac, tal com va avançar ahir aquest diari, i els altres quatre eren Jordi Verdú, alcalde de Corbins i diputat provincial; Eduard Murgó, alcalde de Montoliu de Lleida; Lourdes Ravetllat, fins ara delegada d’Esports del Govern, i Jordi Cots, que era el delegat del departament de Territori a l’Alt Pirineu i Aran. Així, membres de la candidatura es van mostrar convençuts que al llarg de les pròximes setmanes obtindran el suport de nombrosos afiliats de Ponent i el Pirineu, per la qual cosa faran reunions informatives, i que també estaran representats en la llista final que es presentarà al congrés convocat per al mes de novembre.