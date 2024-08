Illa sol·licita als seus consellers treballar perquè Catalunya “recuperi el lideratge” a Espanya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els consellers del Govern al Monestir de Poblet, en un encontre que finalitza avui i el propòsit del qual és fixar els objectius de cada conselleria, entre aquests aconseguir que Catalunya “recuperi el lideratge econòmic” a Espanya. En el marc d’aquesta cita, que també pretén reforçar la coordinació entre membres del Consell Executiu en un ambient distès, el president va entregar ahir una carta a cada conseller, en la qual detalla què espera d’ells en aquesta legislatura.

En la seua missiva a la titular d’Economia, Alícia Romero, Illa li sol·licita que treballi perquè Catalunya recuperi el lideratge econòmic a Espanya i desenvolupi “el paper motor” que històricament ha jugat a Europa. Al conseller de Presidència, Albert Dalmau, Illa li confia la “modernització organitzativa i tecnològica del sector públic”, i li demana diàleg amb tot el territori, amb especial atenció als municipis i Aran.També va encarregar al titular d’Agricultura, el lleidatà Òscar Ordeig, afrontar la “complexitat” que viu el camp, posant èmfasi en la simplificació administrativa per fer el sector agroalimentari “més sostenible i competitiu”.Illa també va situar el traspàs de Rodalies a la Generalitat com a “qüestió clau” del seu Govern i va encarregar a la titular de Territori, Sílvia Paneque, equipar Catalunya d’una estructura per “garantir la bona salut del cicle de l’aigua per mitjans propis”, així com “ambició” per fer possibles 50.000 habitatges públics.En el cas d’Interior, el president vol que la consellera Núria Parlon se centri en el control de la delinqüència i la lluita contra la violència masclista, i per a Justícia va assenyalar qüestions “rellevants i sensibles” com la qualitat democràtica.En l’àmbit sanitari, Illa va sol·licitar a Olga Pané treballar perquè almenys el 90% dels ciutadans tinguin accés a l’Atenció Primària en 48 hores i reduir les llistes d’espera. També va prioritzar “recuperar la confiança en el sistema educatiu”, així com “redissenyar” el sistema de protecció social.Illa també va encarregar al conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, garantir un diàleg constant entre sindicats, empreses i administració, mentre que al titular d’Acció Exterior, Jaume Duch, li va encomanar treballar per l’oficialitat del català a la UE “en col·laboració amb el Govern espanyol”.El president també va prioritzar treballar per millorar el sistema universitari, millorar les infraestructures esportives a Catalunya i aconseguir el 2% del pressupost català en cultura. A més, va apressar a reforçar la política lingüística i vetllar per l’aranès i l’occità.

Trapero insta els Mossos a “no perdre la seua essència” i confia a ser “útil”

El nou director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, va demanar ahir a la policia catalana “no perdre la seua essència” i va defensar l’acompanyament al cos policial des de l’àmbit polític, “encara que sigui amb discrepàncies legítimes”. Ho va fer en una carta dirigida als agents, en la qual reivindica que per ser millors és “imprescindible” la predisposició i col·laboració “lleial” de tots els agents polítics i socials. També reconeix que la policia catalana té “molt marge de millora” com a organització, alhora que demana als agents que mantinguin la seua “essència” en un context en el qual, avisa, es passa “de l’elogi” a la “crítica ferotge”. “Això és el que us demano que feu. Mantenir la vostra essència, el que sou, i el que millor sabeu fer. Ser mossos d’esquadra. Ser policies. Res més que policies, però tampoc res menys”, sosté en la missiva.D’altra banda, Trapero afirma que assumir el càrrec de director general dels Mossos és un nou repte professional que afronta “amb energia renovada i moltes ganes”. “Sé que enteneu perfectament que no ha estat fàcil prendre aquesta decisió, que implica deixar l’uniforme policial i l’exercici d’una professió que, com a tots vosaltres, m’apassiona i que només s’entén des de la vocació de servei”, apunta. Afirma que fa el pas perquè està convençut que és el lloc en el qual avui pot ser “més útil” a l’organització i també al conjunt de la ciutadania. Trapero també afirma que, en els últims anys, els Mossos han aconseguit “metes importants, però no és suficient”, i assegura que hi ha molt “marge de millora”.La carta de Trapero arriba després que la consellera d’Interior, Núria Parlon, el nomenés dilluns director general de la policia catalana. Parlon també va designar l’exdirector de la Regió Policial del Pirineu Occidental Miquel Esquius comissari en cap dels Mossos en substitució d’Eduard Sallent.

“Autogovern, institucionalitat, pacte i concòrdia”, eixos de Tarradellas

Salvador Illa va aprofitar ahir la reunió del Govern al Monestir de Poblet per visitar l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià. El líder del PSC va triar celebrar la trobada en aquesta localització perquè l’abadia acull l’arxiu personal de l’expresident de la Generalitat Josep Tarradellas, reivindicat per Illa com un dels seus grans referents polítics.El president va firmar el llibre d’honor de l’arxiu, en el qual va posar de relleu els “punts cardinals” del “tarradellisme”: “Pacte, institucionalitat, autogovern i concòrdia.” “Un missatge i pensament que ha donat fruits obvis a Catalunya i que segons la meua opinió està ben vigent”, va defensar.Després de la reunió de l’Executiu al monestir, que finalitzarà avui diumenge, està previst que Illa comparegui dijous al Parlamentper explicar la configuració del seu Govern.D’altra banda, l’Executiu ha nomenat Jaume Baró, natural de Lleida, secretari d’Empresa i Competitivitat.