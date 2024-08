Kamala Harris defensa en la primera entrevista els seus canvis d'opinió

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, va defensar dijous els seus canvis d’opinió en polítiques importants com el tema migratori o el mediambiental en els últims anys explicant que els seus “valors no han canviat”, si bé l’experiència li ha proporcionat noves perspectives.

En la seua primera entrevista com a candidata a la CNN, Harris, que va dir que les seues posicions han evolucionat des que es va postular per a la nominació presidencial demòcrata el 2019, va assegurar que com a presidenta no prohibirà el fracking (fracturació hidràulica) perquè creu que es pot construir una “economia pròspera d’energia neta” sense una prohibició.Pel que fa a la migració, Harris va afirmar que el país té “lleis que han de complir-se i aplicar-se” i també va assenyalar que és l’única persona en la contesa que ha processat organitzacions criminals transnacionals, fent referència al seu passat com a fiscal general de Califòrnia.A més, va aprofitar l’ocasió per culpar el seu rival en la carrera presidencial, Donald Trump, de la inseguretat fronterera, assenyalant la seua oposició al projecte de llei bipartidista de seguretat fronterera elaborat per diversos legisladors, inclosos republicans. Val a esmentar que el candidat republicà ha fet dels atacs sobre la gestió de l’Administració de Joe Biden de la frontera entre els Estats Units i Mèxic un dels seus temes principals des que va perdre les eleccions.Quant a política exterior, Harris va assegurar que no canviarà la postura de l’Administració Biden, reafirmant que “Israel té dret a defensar-se” i que aquesta posició es mantindrà.

Estret avantatge de la candidata demòcrata sobre Trump

La candidata demòcrata, Kamala Harris, té un estret avantatge sobre el seu rival republicà, Donald Trump, entre els votants nord-americans, segons una enquesta del Wall Street Journal realitzada després de la convenció demòcrata d’aquest mes.El sondeig publicat ahir mostra que un 48 per cent dels votants tenen una opinió majoritàriament positiva sobre la candidata demòcrata, davant del 47 per cent de l’expresident republicà, en una pregunta sobre quin és el preferit entre els dos.