La migració esquerda les relacions entre PSOE i Sumar

Les paraules de Pedro Sánchez sobre la migració durant la seua gira a Mauritània, Gàmbia i el Senegal per aconseguir acords han provocat les crítiques, no només del PP, sinó del seu soci de Govern, Sumar.

El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, va retreure al president del Govern, com ho va fer un dia abans la ministra de Treball Yolanda Díaz, que doni suport a mesures de l’extrema dreta com la repatriació dels migrants que han entrat a Espanya de manera irregular.D’altra banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no va tardar a recordar al seu soci que és Sánchez qui marca la política migratòria, mentre va recriminar al PP que “vulgui treure’n profit i fer política” a compte de la crisi migratòria i li ha demanat “sentit d’Estat”.Per la seua part, el portaveu i vicesecretari de Cultura del PP, Borja Sémper, va defensar la regulació dels 500.000 migrants en situació irregular que viuen a Espanya prevista en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) la tramitació de la qual va ser aprovada al Congrés dels Diptuados a l’abril. “Cal donar-los una sortida, faltaria més”, va argumentar.