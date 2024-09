AfD aconsegueix la primera victòria de la ultradreta en un estat alemany des de la Segona Guerra Mundial

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD, 33,2 per cent, segons projeccions) ha estat la formació més votada en les eleccions celebrades aquest diumenge a l’estat alemany de Turíngia, amb la qual cosa aconsegueix un resultat històric que suposa la primera victòria de la ultradreta en un parlament alemany des de la Segona Guerra Mundial.

AfD s’ha imposat clarament a Turíngia al partit conservador Unión Cristiano Demócrata (CDU, 23,9 per cent), que sí que ha aconseguit mantenir el primer lloc en les eleccions celebrades a Saxònia també aquest diumenge. La CDU ha aconseguit un 31,7 per cent de suport, lleugerament per davant de AfD (31,4 per cent), sempre segons projeccions encara provisionals.

L’estudi d’Infratest Dimap per a la televisió pública ARD situa així la CDU per sota del seu resultat de 2019 a Turíngia (32,1 per cent), en contrast amb AfD, que ascendeix (27,5 per cent el 2019).

Per darrere en ambdós estats se situa la Alianza Sahra Wagenknecht - Per la Raó i la Justícia (BSW), una formació amb un discurs que inclou des de la política econòmica comunista fins la retòrica antiimmigració pròpia de AfD. A Saxònia aconseguiria un 11,4 per cent de vots, mentre que a Turíngia aconseguiria un 15,4 per cent a l’espera de resultats oficials.

A Saxònia la quarta posició és per al Partit Socialdemòcrata (SPD, 7,8 per cent), seguit de Los Verdes (5,5 per cent, més de tres punts menys que fa cinc anys). L’Esquerra (4,3 per cent) es quedaria fora del parlament regional.

A Turíngia la quarta plaça és per a La Izquierda, amb un 11,5 per cent de vots, molt lluny del 31 per cent de 2019, quan va ser primera força política. El SPD hauria aconseguit un 6,1 per cent (8,2 per cent el 2019) i Los Verdes queden sense representació amb un 3,9 per cent, per sota del 5 per cent mínim.

De confirmar-se, la CDU obtindria, com el 2019, el seu pitjor resultat històric des de 1990 a Saxònia, encara que no sembla perillar el seu govern, que manté precisament des de la reunificació alemanya. El candidat de la CDU, Michael Kretschmer, és el primer ministre de l’estat des de 2017. Des d’aleshores ho va fer en coalició amb el SPD i des de 2019 incorporant també Los Verdes.

Reaccions

A Turíngia, el candidat de la CDU, Mario Voigt, ha reivindicat ja les seues opcions de formar govern. "Nosaltres, com CDU, també veiem això com una oportunitat per a un canvi polític sota la direcció de la CDU", ha declarat Voigt des d’Erfurt. A més, ha anunciat que obrirà converses amb el SPD pel seu "resultat molt respectable malgrat el vent en contra de la coalició del semàfor de Berlín".

També el secretari general de la CDU, Carsten Linnemann, s’ha referit a les eleccions regionals a Turíngia i Saxònia i ha promès que no hi haurà coalició amb AfD. "Som molt, molt clars amb això", ha subratllat abans de defensar la necessitat d’arribar a acords "cap al centre", segons recull la televisió pública alemanya.

Tanmateix, el colíder de AfD Tino Chrupalla ha reivindicat el seu dret a governar per ser la força més votada a Turíngia. "La voluntat dels votants és que hi hagi un canvi polític aquí, a Saxònia, i també a Turíngia", ha declarat Chrupalla a la televisió ZDF.

La colíder de AfD, Alice Weidel, ha destacat l’"èxit històric" de les eleccions. "Som la força més votada en l’estat per primera vegada (a Turíngia). A Saònia AfD també tindrà els millors resultats", segons Weidel, que considera aquests resultats "un càstig per a la coalició semàfor" que governa a nivell federal.

"És un rèquiem per a aquesta coalició. Haurien de preguntar-se si poden continuar governant", ha argumentat abans de defensar la necessitat de convocatòria d’eleccions anticipades.

Amb aquests resultats, a nivell d’ambdós estats, serà BSW la que decideixi quina formació governarà i la mateixa Sahra Wagenknecht ha advocat per una coalició de la CDU amb presència de BSW a Saxònia. "Tenim grans esperances que puguem formar un bon govern amb la CDU", ha explicat a la televisió pública ARD.

La candidata de BSW a Saxònia, Sabine Zimmermann, havia descartat prèviament qualsevol col·laboració amb AfD. "Rebutgem clarament una coalició amb AfD", va dir a la cadena ZDF. "La CDU haurà de decidir si continua amb Els Verds i amb l'SPD i que tot continuï com està, o si voldrà parlar amb BSW i llavors el partit podrà canviar alguna cosa", ha argumentat.