Canàries amenaça Moncloa de portar-la a la Justícia per la migració

El president canari, Fernando Clavijo, va anunciar ahir que el seu Executiu obrirà un “procés jurídic contra l’Estat” per l’“abandó” a què considera que el Govern de Pedro Sánchez ha sotmès les illes en matèria migratòria. Així ho va explicar en una entrevista a Radio Canaria, en la qual va assegurar que “si no hi ha lleialtat i compromís, el Govern de les Canàries es posarà al seu lloc”. A més, va assegurar que aquest mateix cap de setmana l’Executiu central ha exercit “pressions i amenaces” sobre ONG perquè continuïn acollint menors malgrat estar saturades. El portaveu del Govern canari, Alfonso Cabello, va detallar després que aquestes “pressions” van arribar des de “la Policia i la Fiscalia”.

En aquest escenari, Clavijo va insistir que “entaularem un debat jurídic” amb la Moncloa sobre aquest assumpte. “El que no pot passar és que l’emergència es converteixi en normal”, va insistir, abans d’afirmar que Canàries ha gastat més de 150 milions d’euros en “política migratòria que no és competència de la comunitat”.El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va negar que el Govern espanyol hagi abandonat les Canàries i va afirmar que qui va votar en contra de la llei d’Estrangeria al Congrés va ser el PP, que és soci de Coalició Canària al Govern autonòmic. Els populars van insistir a criticar Sánchez per la seua gestió migratòria.Un total de 25.524 migrants han arribat a l’arxipèlag des de començament d’any, un 123% més que en el mateix període del 2023, quan van ser 11.439, segons el ministeri de l’Interior.

Polèmica a Tossa per l’arribada de 200 migrants

El municipi gironí de Tossa de Mar rebrà a 200 migrants procedents de les Canàries. Són demandants d’asil, majors d’edat, i s’allotjaran en un hotel del municipi, segons va confirmar ahir l’alcalde de Tossa, Martí Pujals. Es preveu que arribin entre avui i demà, i Pujals va detallar que romandran al municipi mentre es resol la seua situació i se’ls deriva cap a la destinació final. L’alcalde va afirmar que la xifra de migrants “no és proporcional” tenint en compte que la població de Tossa supera per poc els 6.000 habitants, i va criticar l’“opacitat” del Govern espanyol. També va mostrar preocupació per l’afectació que pugui tenir en el tram final de la temporada turística, si bé va assegurar que l’acollida no implicarà oferir cap servei extraordinari per part de l’ajuntament. L’arribada dels migrants ha aixecat polèmica al municipi, i diversos veïns van defensar ahir que aquestes persones “tenen dret a viure”, mentre que d’altres van criticar la gestió.La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, va demanar tenir una “actitud de solidaritat” davant l’arribada de migrants, mentre que Junts va exigir conèixer els criteris del repartiment i va acusar el Govern central d’“abusar de la solidaritat” de Catalunya.