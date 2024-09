El CGPJ, enrocat i sense consens a la recerca del seu nou president

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es van tornar a reunir ahir en un ple crucial per provar de desbloquejar l’elecció de la Presidència de la institució i del Tribunal Suprem i així evitar que l’òrgan de govern dels jutges no estigui representat oficialment en l’acte d’obertura de l’any judicial, que tindrà lloc dijous. Tanmateix, els vocals van tornar a fracassar en la seua la recerca de consens, i van acordar obrir la llista de candidatures amb la dinalitat d’assolir un pacte “de forma imminent”. Avui tornaran a reunir-se per intentar desbloquejar la situació.

Fonts jurídiques informen que, després de tres hores de reunió, cap de les set candidatures no va aconseguir els suports necessaris, és a dir, que ni els conservadors ni els progressistes no van cedir per consensuar un nom. En aquest context, els vocals de l’ala conservadora van proposar obrir la llista de candidats a nous perfils. En un primer moment, els vocals del sector progressista van rebutjar de ple aquesta possibilitat al considerar-la il·legal, tot i que finalment van arribar a un acord.Fonts del sector conservador van apuntar que ells van llançar aquesta proposta, i van afegir que no van plantejar cap veto. Des del sector progressista, tanmateix, van assenyalar que els seus companys sí que s’haurien oposat als tres noms suggerits fins al moment des del seu costat: Ana Ferrer, Ángeles Huet i Pilar Teso.Els candidats promoguts per l’ala conservadora, entre els quals el magistrat Pablo Lucas, tampoc no compten amb el suport necessari, per la qual cosa el ple no va aconseguir desencallar l’empat a deu vots. La Llei Orgànica del Poder Judicial exigeix una majoria reforçada de tres cinquens dels membres del Ple, que obliga a un pacte entre els dos blocs, fins ara inviable, per les posicions inamovibles d’ambdós grups.D’aquesta manera, en vigílies de l’obertura de l’Any Judicial, el CGPJ continua enrocat i indecís en l’elecció de la presidència de la institució. En cas de no aconseguir elegir un representant abans de dijous, l’òrgan de govern dels jutges no estarà representat oficialment en el tradicional acte que novament presidirà el rei.