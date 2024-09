Illa assegura que la societat no perilla per acollir migrants, “sinó que s'enriqueix”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha entrat de ple en el debat sobre els fluxos migratoris: “L’assumpte de la immigració es presta a discursos molt fàcils. Són persones amb drets i deures. Quan un acull i integra aquestes persones no posa en perill la seua societat, sinó que l’enriqueix. Demano un debat serè. Estem veient discursos molt fora de lloc.”

Illa va pronunciar aquestes paraules ahir a la nit durant una entrevista a TV3 i Catalunya Ràdio, en la qual va ser preguntat per la polèmica sorgida entorn de l’arribada a Tossa de Mar de 200 migrants procedents del dispositiu d’acollida de les Canàries, un número que l’alcalde considera “excessiu” davant la capacitat del municipi.“Tenen drets i deures”, va remarcar el president de la Generalitat, qui va anotar que els migrants s’estaran a Tossa “tres setmanes o un mes” abans de ser traslladats per iniciar la fase en la qual se’ls ensenya la llengua.Illa també va assenyalar que no té “cap problema” amb el fet la gestió de la immigració es traspassi a Catalunya, tot i que va subratllar que, des del seu punt de vista, perquè una política sobre aquesta matèria tingui “sentit”, s’ha de dissenyar “des de l’àmbit europeu”.En un altre ordre de coses, Illa va admetre que el pacte amb ERC sobre el sistema de finançament singular de la Generalitat ha generat molt “soroll”, però també va dir que això no l’ha “sorprès”. També en aquest àmbit va reclamar un debat “serè, assenyat i reposat”, mentre que va advertir que en la confrontació no l’hi “trobaran”.El president, que va considerar un gest de “normalitat” el fet que la bandera espanyola torni a ser present al Palau de la Generalitat, va demanar al poder judicial que “respecti l’àmbit de decisió del poder legislatiu” amb referència a l’aplicació de la llei d’amnistia. Una llei, va recordar, que es va aprovar per majoria absoluta al Congrés dels Diputats.D’altra banda, Illa va provar de deixar clar que “tot el que faci que es compleixin els acords d’investidura, és la meua voluntat que es porti a terme”. Així va respondre al ser preguntat sobre si els pròxims pressupostos inclouran més diners per a l’aeroport del Prat.En aquest sentit, va avançar que el Consell Executiu “posarà a treballar” a partir d’avui la taula tècnica pactada entre governs sobre l’aeroport que es va constituir al gener. “Desbloquejar la situació és crucial per a la connectivitat i per a l’economia catalana. No podem tenir-ho més adormit i hem d’abordar-ho directament”, va dir.Segons va explicar, es donarà un termini de tres a quatre mesos perquè la comissió conclogui quina és la forma més aconsellable, des del punt de vista tècnic, perquè l’aeroport aculli vols intercontinentals. Malgrat no voler entrar en propostes concretes, Illa va apuntar que actuarà amb “criteris de màxim rigor mediambiental”.