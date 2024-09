El polèmic jutge del cas Tsunami, García-Castellón, jubilat als 72 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar ahir la “jubilació forçosa per edat” del jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón, que el 16 d’octubre complirà 72 anys. Aquest és el magistrat que va voler mantenir l’expresident Carles Puigdemont fora de l’abast de l’amnistia amb una acusació per terrorisme en el cas Tsunami Democràtic, que investigava les protestes organitzades per aquesta plataforma i que el jutge va haver d’arxivar al juliol per un error d’instrucció. Va instruir la causa dels CDR per terrorisme i pendent d’una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la UE.

En un altre ordre de coses, l’Audiència de Barcelona ha tornat a instrucció la decisió sobre l’amnistia a la trentena d’excàrrecs del Govern processats pels preparatius de l’1-O. El PP ultima l’anunciat recurs d’inconstitucionalitat a la llei, i també demanarà recusar diversos magistrats.