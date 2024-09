Sánchez vol blindar el seu lideratge al PSOE davant la polèmica del pacte fiscal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’executiva federal del PSOE, presidida per Pedro Sánchez, va iniciar ahir el procés per a la convocatòria del 41 Congrés Federal del partit, que tindrà lloc entre el 30 de novembre i l’1 de desembre a Sevilla, un any abans del que es preveia. El comitè federal del partit confirmarà les dates dissabte. Sánchez optarà a la reelecció com a secretari general del PSOE al Congrés Federal del partit, que se celebrarà en un marc de tensió interna per les crítiques que alguns barons com Emiliano García-Page o la federació aragonesa del PSOE han fet sobre el pacte de finançament assolit entre els socialistes i ERC.

Després del Congrés Federal se succeiran els congressos territorials a final d’any i principis del 2025, en els quals es posaran en joc els lideratges autonòmics del partit.Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar Sánchez de comportar-se com un “cabdill al seu partit”, i va assegurar que si arriba a presidir el Govern central derogarà la “quota separatista” perquè és un “desafiament històric” contra la igualtat de tots els espanyols.El ministre d’Indústria, Jordi Hereu, va defensar novament que el pacte fiscal és “bo” per a Catalunya i també per “reprendre el diàleg entorn de les regles de finançament de totes les comunitats autònomes”. Mentrestant, el lehendakari, Imanol Pradales, va demanar respecte al concert basc i que “no s’incorpori al debat del model singular per a Catalunya”.