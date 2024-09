ERC i comuns avisen Illa per l'ampliació del Prat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern de Salvador Illa va acordar ahir reactivar la comissió tècnica Generalitat-Moncloa per estudiar les diferents opcions per ampliar la capacitat de l’aeroport del Prat. El Consell Executiu va aprovar convocar-la aquest mateix mes, i ERC i comuns, socis prioritaris de l’Executiu segons Illa, van advertir contra els projectes d’ampliació.

La portaveu d’ERC al Parlament, la lleidatana Marta Vilalta, va advertir Illa que és una “línia roja confondre modernitzar l’aeroport amb allargar la pista, que deterioraria els espais naturals”. Els republicans van insistir que l’acord d’investidura inclou treballar per la modernització de la infraestructura en el marc de la comissió tècnica, però remarquen que ampliar la capacitat del Prat és incompatible amb allargar la pista.El portaveu dels comuns David Cid va afirmar que no té “cap sentit” ampliar l’aeroport, i va advertir Illa que “no acompanyarem el PSC ni el Govern amb mesures que siguin un error”. A més, va dir que els socialistes no els han traslladat que el projecte d’ampliació de l’aeroport s’inclogui en els pressupostos del 2025. La CUP també rebutja ampliar el Prat.Per la seua part, el portaveu del PSC al Parlament, Ferran Pedret, va assegurar que busquen “el màxim consens” sobre aquest assumpte, i va afirmar que qualsevol proposta que pugui sorgir de la taula tècnica “serà amb un absolut rigor des del punt de vista mediambiental”.Davant de les advertències d’ERC i comuns, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va afirmar que la reactivació de la comissió no contradiu el pacte d’investidura. Va subratllar que és “prematur” pronunciar-se sobre opcions concretes i va insistir que només s’ha aprovat reactivar la comissió. La polèmica per l’aeroport arriba després que Illa defensés en una entrevista a TV3 veure “com es pot millorar” la infraestructura. També va garantir que, en cas que els promotors decideixin impulsar el macrocomplex turístic Hard Rock, aquest no tindrà beneficis fiscals.