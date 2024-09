Un home mata la seua parella a Castelló i s'entrega a Barcelona

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona de 47 anys i mare de dos fills va ser trobada morta dilluns a última hora al domicili en el qual vivia a Castelló després que la seua parella, un home que ja ha estat detingut, confessés el crim en una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Barcelona. Va ser llavors quan es va avisar la Policia Nacional, els agents de la qual es van personar a l’habitatge on van trobar el cadàver. El cos, amb signes d’haver patit una mort violenta, es trobava en una habitació tapat amb roba.

La dona va estar en el sistema Viogén amb mesures judicials de protecció respecte a la seua actual parella i autor confés del crim fins a l’any 2023. Tanmateix, actualment no existia cap mesura d’allunyament i de prohibició activa de comunicació amb la víctima. El detingut acumula tres sentències per delictes d’amenaces, maltractaments i trencament respecte a la víctima entre l’agost del 2021 i el març del 2022. La violència masclista criminal ja s’havia acarnissat abans amb la dona, i és que la seua anterior parella, que també la maltractava, va assassinar el seu padrastre el 2018 a Castelló.El ministeri d’Igualtat va confirmar ahir que Lorena, que així es deia la dona, és la víctima mortal 33 d’aquesta xacra social des de començament d’any a Espanya i la 1.277 des del 2003. Igualtat investiga també com a crim masclista la mort d’una dona de 33 anys que dilluns va resultar ferida de gravetat al ser colpejada per un vehicle conduït per la seua exparella. Els fets van tenir lloc cap a les 16.30 hores a Madrid, quan la parella va iniciar una discussió a l’interior del domicili, que va continuar al carrer. En un moment donat, ell va pujar en el turisme i, pel que sembla, la dona va provar d’entrar per la finestreta quan el cotxe estava en marxa. Per impedir que arribés a pujar, l’home va començar a fer cops de volant, pujant fins i tot a la vorera, i va provocar que la dona sortís disparada i impactés sobtadament contra terra. La dona va acabar morint ahir a l’hospital i l’home va ser detingut per homicidi.També a Madrid, la Policia Nacional va arrestar un fugitiu buscat internacionalment per assassinar a punyalades la seua nòvia a l’Argentina.